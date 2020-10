Isernhagen N.B

Zum Erntedankfest zeigen sich die Menschen grundsätzlich dankbar für die Ernteerträge in dem Jahr. Doch Landwirte klagen über erhebliche Verluste aufgrund der langen Trockenperioden. Der 46-jährige Rainer Gode erklärt im Interview, wie zufrieden er mit der Ernte ist und welche Sorgen er sich um die Zukunft macht.

Herr Gode, am Sonntag ist Erntedankfest. Gibt es für Sie einen Grund, dankbar für den Ernteertrag zu sein?

Grundsätzlich sollte man in Zeiten des Klimawandels immer dankbar sein. Das Jahr ist noch einigermaßen zufriedenstellend gelaufen. Die Verluste bei der Getreideernte liegen zwischen 10 und 20 Prozent, das ist ähnlich wie im Vorjahr. Auch da war es viel zu trocken. Noch schlimmer war es 2018. Da lagen die Verluste der Landwirte bei rund 30 Prozent.

Können Sie Ihre Flächen beregnen?

An einigen Stellen geht das. Es müssen halt Brunnenbohrungen vorhanden sein. Auf etwa zwei Drittel der Felder besteht diese Möglichkeit aber nicht. Dort ist einfach nicht genügend Wasser vorhanden. Außerdem stellt sich dabei immer die Frage nach der Wirtschaftlichkeit.

Ein Abwägen, ob der zusätzliche Ertrag bei der Ernte mehr bringt, als der Technik- und Energieeinsatz kostet …

Genau. Deshalb haben wir uns aktuell gegen eine Beregnung auf den möglichen Feldern ausgesprochen. Aber inzwischen überlegen wir, ob es nicht doch sinnvoll sein könnte, um die deutlichen Verluste abzufedern. Es setzt aber eben deutliche Investitionen voraus.

Was müsste passieren, damit Sie als Landwirt mit dem Verlauf eines Jahres und der Ernte zufrieden wären?

Es müsste einfach mal ergiebig und grundsätzlich regelmäßiger regnen. Allerdings darf es nicht so sein, wie es in der jüngeren Vergangenheit oft der Fall gewesen ist. Da kam nach langer Trockenheit so viel Wasser runter, dass die Böden das gar nicht so schnell aufnehmen konnten. Ein schöner Landregen wäre angebracht.

Am vergangenen Wochenende hatte es geregnet. War das nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Es gab 30 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter. Das war zumindest ausreichend, damit die Böden oberflächlich durchfeuchtet wurden. In die darunter liegenden Schichten drang aber kein Wasser vor. Dennoch tat der Regen gut, er hilft jetzt bei der Einsaat des neuen Getreides.

Wie genau?

Die in dieser Woche ausgesäten Körner der Wintergerste, des Winterroggens und des Winterweizens können durch das vorhandene Wasser im Boden jetzt keimen und anfangen zu wachsen, bevor es dann in die Winterruhe geht.

Wie gut kann das Getreide mit Trockenheit umgehen?

Diesbezüglich ist der Roggen noch am besten geeignet. Er verkraftet lange Durststrecken ganz gut. Bei den anderen Sorten ist es nicht so. Besonders der Weizen hat einen hohen Anspruch.

Auf welche Veränderungen müssen sich die Landwirte in Zukunft einstellen?

Der Klimawandel führt natürlich dazu, dass ein Umdenken erfolgen muss. Wir müssen sicher langfristig die Fruchtfolge um- und uns auf den Anbau anderer Sorten einstellen.

Haben Sie Angst vor der Zukunft?

Als Landwirt muss man schon gehörig idealistisch und positiv eingestellt sein. Sonst könnte man diesen Job nicht machen (lacht). Es wird immer Bedarf an der Landwirtschaft geben. Aber es ist schwer abzuschätzen, wo wir in zehn Jahren stehen werden. Früher konnte man in Generationen denken. Das hat sich verändert.

Hilft es Ihnen, dass Sie mit ihren Kollegen Horst Wehde und Heinrich Bätke eine Betriebsgemeinschaft haben?

Es ist schon ein enormer Vorteil, dass man sich nicht alleine fühlt. In schwierigen und ungewissen Zeiten hat man immer die Möglichkeit, die Mitstreiter zu kontaktieren. Wir bewirtschaften gemeinsam gut 380 Hektar mit Roggen, Gerste, Weizen, Raps, Hafer und Mais und sind in der Gemeinschaft stärker.

Sie haben auf Ihrem Feld zwischen Isernhagen N.B. und Isernhagen-Süd einen kleinen Teil der Fläche entlang des Grabenverlaufs nicht neu bestellt. Wieso nicht?

Es ist eine freiwillige Maßnahme, die uns besonders wichtig ist, mit der wir verhindern möchten, dass durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger Einträge in das Oberflächengewässer erfolgen können.

Was steckt konkret dahinter?

Wir möchten zeigen, dass man auch konventionelle Landwirtschaft mit dem ökologischen Gedanken in Einklang bringen kann. Wir müssen zukünftig ökologische Aspekte noch stärker in unsere Produktion einfließen lassen.

Wie geht es nun, nachdem Sie die Ernte und das Einsäen abgeschlossen haben, bei Ihnen weiter?

Da ich nur Ackerbau betreibe und keine Tierhaltung, ist die Hochzeit nun vorüber. Jetzt steht eine Menge Büroarbeit an.

