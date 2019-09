Isernhagen H.B

Gleich zweimal gibt es für Freunde der Live-Musik an diesem Wochenende in der Blues Garage mächtig was auf die Ohren. Am Freitag, 20. September, um 21 Uhr hat mit Laura Cox wohl eine der bekanntesten Gitarristinnen im Internet ihren Auftritt im Kult-Club an der Industriestraße in H.B. Am Sonnabend, 21. September, steht mit Paul Thorn ein Vertreter der Southern American Roots Music aus Mississippi um 21 Uhr auf der Bühne. Einlass ist an beiden Tagen ab 19 Uhr.

Die Laura Cox Band spielt französischen Classic Rock. Quelle: privat

Bereits mit 14 Jahren begann Laura Cox, Gitarre zu spielen. Drei Jahre später, es war 2008, lud sie ihre Gitarren-Soli auf Youtube hoch. Seither wurden ihre Seite dort mehr als 60 Millionen Mal geklickt, Cox hat 250.000 Abonnenten – und mehr als 150 000 Likes auf ihrer Facebook-Seite. Sie brennt für Country, Folk und Rock. Künstler wie The Band, ZZ Top, Johnny Cash, Dire Straits und Roger McGuinn prägten ihren Stil. Als Laura Cox 2013 den Musiker Mathieu Albiac kennenlernte, war das die Geburtsstunde der Laura Cox Band.

Auch Paul Thorn ist schon lange im Musikgeschäft

Paul Thorn hat sich den bluesigen und rockigen Songs verschrieben. Jenseits von Mainstream will er Menschen mit Sinn für Originalität, Inspiration, Exzentrik und Charakter erreichen. Geboren in Tupelo, Mississippi, bringt Thorn die Natur der Südstaaten mit, welche spätestens seit Elvis so manche Generationen begleitete. Im Musikgeschäft ist Thorn schon lange: Sein erstes Album veröffentlichte er Ende der Neunzigerjahre, stand mit Legenden wie Bonnie Raitt, Mark Knopfler, Sting und John Prine gemeinsam auf der Bühne. Er war Gast in Fernsehsendungen wie Late Night with Conan O’Brien und Jimmy Kimmel Live, seine Songs platzierten sich in den Billboard Top 100 und Americana Radio Charts.

Kartenreservierung über die Blues Garage

Karten für Cox kosten 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse. Für Thorn müssen Besucher 25 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse springen lassen. Tickets gibt es zuzüglich Gebühren in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle, Marktplatz 5 in Langenhagen. Zudem können sie über die Homepage der Blues Garage zum Vorverkaufspreis reserviert werden.

