Isernhagen

Seit 1975 haben die Gemeinden Isernhagen und Wedemark sowie die Stadt Burgwedel eine gemeinsame Lebensberatungsstelle – heute mit Sitz am Lohner Hof in F.B. Aufgrund steigender Personalkosten und des Rückzugs der Pestalozzistiftung aus der Förderung hat die Lebensberatungsstelle jetzt eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses um 5000 Euro pro Kommune gebeten. Das bedeutet für Burgwedel und die Wedemark 65.000 Euro pro Jahr, für Isernhagen – mit Standortvorteil – 70.000 Euro. Der Vertrag, der in diesem Jahr ausläuft, soll zudem bis Ende 2025 verlängert werden. Der Finanzausschuss hat dafür am Donnerstagabend grünes Licht gegeben, wenn auch in Teilen widerwillig.

Warum teilen sich die Kommunen den Zuschuss nicht fair?

„Dass wir uns nicht falsch verstehen: Wir brauchen die Lebensberatungsstelle, ich finde sie gut“, betonte Ulrich von Rautenkranz ( FDP). „Aber ich finde auch, die drei Kommunen könnten sich paritätisch den Zuschuss teilen.“ Denn die Fallzahlen in Schwangerschaftskonflikt-, Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung verteilen sich laut Gemeinde inzwischen ausgeglichen auf Isernhagen, Wedemark und Burgwedel. „Welchen Standortvorteil haben wir denn dann?“, fragte von Rautenkranz.

FDP fordert: „Neuer Bürgermeister muss besser verhandeln“

Bürgermeister Arpad Bogya riet ausdrücklich davon ab, das Vertragspaket, das die drei Bürgermeister nun geschnürt und mit der Region abgestimmt hatten, noch einmal neu verhandeln zu lassen. Dem schloss sich der Finanzausschuss mit Ausnahme der FDP, die sich enthielt, letztlich an. „Aber der neue Bürgermeister muss das dann nächstes Mal besser verhandeln“, sagte Matthias Kenzler ( FDP).

Informationen zur Lebensberatungsstelle und ihrem Angebot gibt es im Internet auf www.dielebensberatungsstelle.de.

Von Carina Bahl