Ist es einen Versuch wert, oder droht da ein Anstieg bei den Sachbeschädigungen? Der Vorschlag aus dem Ortsrat Altwarmbüchen, Isernhagens erste legale Graffiti-Wand aufzustellen, dreht seine (kontroversen) Runden durch die politischen Gremien. Jetzt ist wieder der Ortsrat am Zuge.

Politik ist sich uneins: Sollte es in der Gemeinde legale Graffiti-Flächen geben?

