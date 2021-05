Altwarmbüchen

Endlich stehen die Ladentüren wieder offen: Mit Abstand und am besten einzeln können Kunden wieder mit Maske im Lesenest in Altwarmbüchen in den Regalen nach Büchern suchen. Weiterhin können Bücher online bestellt und abgeholt werden – bei Bedarf werden sie auch geliefert. Wegen der Corona-Krise, so Lesenest-Inhaber Olaf Kopinke und seine Mitarbeiterin Ulrike Bahrmann-Schüler, hätten einige neue Kunden den kleinen Buchladen für sich entdeckt, weil sie nicht mehr in die Stadt zum Einkaufen fahren konnten oder auf die Geschäfte im eigenen Ort gesetzt hätten. Doch andere, vor allem ältere Stammkunden, seien wegen der Pandemie sicherheitshalber gar nicht mehr gekommen – oder hätten sich von der Großbaustelle im Zentrum, die Umwege bedeute und Parkplätze zur Mangelware mache, abschrecken lassen.

Lesenest gibt Büchertipps per Video bei Facebook

So entstand die Idee, digitale Formate zu entwickeln. Das Ergebnis ist das neue „Telenest“. Dabei dreht Bahrmann-Schüler kleine Videos, in denen sie Bücher vorstellt. Zu sehen sind die Filme auf der Facebook-Seite des Lesenests. Dafür hat sich die Fachfrau für Erwachsenen- und Kinderbücher, die als Anglizistin eine besondere Vorliebe für englische Literatur hegt, auf ihre Erfahrung als Journalistin beim Fernsehen besonnen. „Ich habe es einfach mal ausprobiert und die Videos zum Test in meinen Whatsapp-Status gestellt“, erzählt sie. Das Feedback war eindeutig: „Die Videos waren zu lang.“

Hallo Alle! Eine neue Buchvorstellung von Ulrike Bahrmann-Schüler meiner tollen Kollegin! 😃📖🍨☀ Posted by LeseNest on Sunday, May 2, 2021

Nun sind die Buchvorstellungen nur noch etwa 30 Sekunden kurz und bewusst wertungsfrei. „Ich stelle Bücher vor, die mich angesprochen haben. Dabei ist es egal, ob es Neuerscheinungen sind oder nicht. Aber bewerten, ob sie ihnen gefallen, sollen die Kunden selbst“, sagt die Buchhändlerin. „Wir sind immer gespannt auf Rückmeldungen. Wenn jemand kommt und sagt, dass das Buch nicht gefallen habe, dann will ich natürlich auch wissen, warum.“

Corona-Krise hat viel Kreativität erfordert

Wann es wieder Lesungen in der Buchhandlung in Altwarmbüchen geben kann oder Aktionen wie der sogenannte Dorfplatz – gemütliche Sessel im Laden, die zum persönlichen Austausch über Bücher einladen – möglich sind, ist ungewiss. Auch Veranstaltungen für Schulklassen und Kindergärten liegen auf Eis. „Wir haben schon darüber diskutiert, ob Zoom nicht eine Plattform wäre, um dafür Alternativen zu schaffen“, sagt Lesenest-Inhaber Kopinke. Ein Youtube-Kanal sei in Planung und auch bei Instagram will das Lesenest bald vertreten sein. Mit Geschenk- und Deko-Artikeln ist nun auch das Sortiment erweitert, mit der Belieferung eines deutschen Buchladens in Rumänien ein weiteres Standbein aufgebaut. „Auch wenn die Formulierung ,Corona als Chance‘ abgegriffen klingt: Genau so ist es“, sagt Bahrmann-Schüler. „Für uns war das ein Schub, um kreativ zu werden.“

Von Sandra Köhler