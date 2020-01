Altwarmbüchen

Der bekannte Psychiater, Psychoanalytiker und Autor Hans-Joachim Maaz kommt ins Lesenest an der Bothfelder Straße 26 nach Altwarmbüchen. Er referiert am Donnerstag, 23. Januar, ab 19 Uhr zum Thema: „Liebe und Hass in Familie, Partnerschaft und Gesellschaft“. Bei seinem Vortrag mit anschließender Gesprächsrunde nimmt der 77-Jährige Themen aus seinen Publikationen auf. Es geht um Persönlichkeit und Gefühle: Was prägt menschliche Emotionen? Was macht das Denken und Fühlen aus?

Die Idee zur Lesung hatte Lesenest-Inhaber Olaf Kopinke – und zwar inspiriert von Maaz’ Büchern. Dessen Werke „Die Liebesfalle“, „Die narzisstische Gesellschaft“, „Keine Mutter ist perfekt“, „Die neue Lustschule“ und „Das falsche Leben“ beschäftigen sich mit menschlichen Beziehungen und den Einflüssen, denen sie unterliegen. Diese Einflüsse resultieren laut Maaz aus prägenden Erfahrungen innerhalb der Familie. Der Autor spricht von sogenannten „Frühstörungen“, die – im Kindesalter aktiviert – ein Leben lang Auswirkungen auf die jeweilige Beziehungskultur haben. In seinen Büchern analysiert Maaz zwischenmenschliche, gesellschafts- und familienpolitische sowie eben beziehungskulturelle Phänomene.

Anmeldungen werden persönlich im Lesenest angenommen, aber auch per Telefon unter (0511) 3007960 sowie per E-Mail an info@lesenest.de. Die Eintrittskarten kosten 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse.

Von Sandra Köhler