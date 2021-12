Isernhagen

Die Feuerwehr Isernhagen und der Weihnachtsmann haben eine Gemeinsamkeit: Beide tragen rote Einsatzkleidung. Es liegt also nahe, dass die Feuerwehr dem Weihnachtsmann etwas dabei hilft, die Isernhagener Familien in Adventsstimmung zu bringen – erst recht in diesem zweiten Corona-Jahr, in dem Weihnachtsmärkte und Co. abgesagt werden mussten.

Am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, startet die Gemeindefeuerwehr daher zu ihrer zweiten Lichterfahrt durch alle Ortsteile der Gemeinde. Mit blinkendem Blaulicht und leuchtenden Lichterketten sind Mitglieder aller acht Ortsfeuerwehren ab 16.30 Uhr dabei, um auf ihrem Weg für ordentlich Aufsehen zu sorgen.

Zur Premiere im vergangenen Jahr hatten sich Gemeindebrandmeister Marc Perl und Dirk Leifers, Ortsbrandmeister von Isernhagen F.B., von anderen Feuerwehren anregen lassen, die ebensolche Lichterfahrten organisiert und im Internet präsentiert hatten. In nur 48 Stunden stellten sie die Aktion auf die Beine – und an den Straßen standen Hunderte Familien.Es wurde gewunken, fotografiert und gefilmt; ja sogar Wunderkerzen kamen zum Einsatz.

Route der Lichterfahrt ist per Link zu verfolgen

Und so geht es auch in diesem Jahr erneut auf eine 32 Kilometer lange Rundtour. Diesmal ohne Trecker, dafür aber laut Gemeindefeuerwehrsprecher Philipp Suppan mit mindestens einem Einsatzfahrzeug aus jeder Ortsfeuerwehr. Auch die Drehleiter soll wieder dabei sein. Los geht es in F.B., von dort aus düst der Weihnachtsfeuerwehrzug über die Hauptstraßen durch Neuwarmbüchen, die Gartenstadt Lohne, Stelle, Kirchhorst und einmal quer durch Altwarmbüchen, bevor es über K.B., N.B. und H.B. zurück über K.B. nach F.B. geht. Im vergangenen Jahr dauerte der Lichterumzug zweieinhalb Stunden.

Damit die Familien nicht allzu lang an den Straßen warten müssen, um die Fahrzeuge zu sehen, wollen die Einsatzkräfte in den sozialen Medien bei Facebook und Co. am Sonntag wieder einen Link zu einem Livetrack posten, damit jeder verfolgen kann, wo sich der Umzug gerade befindet. Damit diese Weihnachtsaktion wirklich nur Freude verbreitet, bitten Perl und die Mitglieder der Feuerwehr alle Zuschauer darum, Abstände zueinander zu wahren und sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten.

Von Sandra Köhler