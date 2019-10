Isernhagen K.B

Seit sieben Jahren gibt es im KulturKaffee Rautenkranz den Kultursommer – und seit einem Jahr auch einen Kulturherbst. In beiden Reihen bieten Karin und Stefan Rautenkranz ihren Gästen ein Programm für die „Daheimgebliebenen“, für Menschen, die in der Schulferienzeit nicht weggefahren sind. Den Schlusspunkt unter die diesjährige Reihe, die im kommenden Jahr fortgeführt werden soll, setzte Liedermacherin Annett Kuhr am Dienstagabend.

In ihrem Programm „Von den einfachen Dingen“ erzählte sie von dem, was ihr im Leben so alles passiert. Kuhr bietet Liederpoesie in deutscher Sprache, und die ist seit Reinhard Mey, Klaus Hoffmann, Ludwig Hirsch oder Achim Reichel rar geworden in einer Zeit, in der sogenannte Singer-Songwriter vor allem auf Englisch singen.

Kuhr macht aus Beobachtungen Poesie

Die mehrfach ausgezeichnete Schwäbin Kuhr, eine dunkel gekleidete schmale Frau, nimmt still ihren Platz auf der Minibühne ein und die Gitarre in die Hände. Sie berichtet über Alltagsdinge, die jedem begegnen können, der mit offenen Augen durch die Welt geht. „Ich fahre mit dem Zug zu meinen Veranstaltungen, da kann man viel sehen und erleben“, erzählt sie. Bilder im Kopf entstehen lassen, sie in Worte und Töne kleiden, daraus ein Lied machen, das ist für Kuhr „pure Lust“.

Lieder über Bahnhöfe, Tauben und das kleine Glück

Und für die Zuhörer auch. Dazu trägt wesentlich ihre etwas rauchige Altstimme bei, die oft nur gehaucht, aber klar und deutlich bei den Adressaten ankommt. Kuhr liebt Bahnhöfe, besonders Kopfbahnhöfe, wie der in Stuttgart einer war: „Ich seh eine Taube, die hat nur ein Bein; sie findet ein Brötchen, das will sie allein ganz für sich, und ich drück ihr die Daumen dafür, dass ihr Glück im Moment niemand sieht, außer mir.“

Ein weiteres Beispiel: Die alte Bar Chez Madelaine, auf der Strecke zwischen Nancy und Paris ist längst verfallen. Was ist da alles passiert? Vielleicht ein Tango um vier? Aber nicht nur auf Reisen, auch aus der Erinnerung ihres Lebens schöpft sie. Wie bei dem Lied „Auf dem Marktplatz“ in Rottweil. Dort arbeitete sie als Gemüseverkäuferin, nachdem sie die sichere bürgerliche Existenz verlassen und mit dem Liederschreiben begonnen hatte. „Gutä Morgä, Herr Bürgermeischter, derfs e bissele mehr sei?“.

Sue Sheehan kommt mit auf die Bühne

Und dann hatte Kuhr auch noch eine Überraschung parat. Sue Sheehan, gebürtig in den USA, lebt seit Langem in der Nähe von Isernhagen. Die beiden Frauen haben sich erst kürzlich kennengelernt, und Kuhr hat sie kurzentschlossen zu ihrem Konzert eingeladen. Den Blues aus ihrer alten Heimat begleitet Sheehan auf der Trompete, und mit ihrem hellen Sopran, der so gut zu Kuhrs Alt passt, singen die beiden einen Song über das australische Outback.

Überraschungsgast Sue Sheehan und Annett Kuhr können auch Blues. Quelle: Jürgen Zimmer

Die Schwäbin, die heute in Rottweil lebt, ist am Bodensee, nahe der Schweizer Grenze, groß geworden. „In einem kleinen Dorf mit einem Kaugummiautomaten und einer Wirtschaft“, verriet sie dem Publikum. Sie wurde Musiktherapeutin und leitete in der Schweiz eine Kulturwerkstatt für Menschen mit Behinderung. Ein Autounfall brachte sie zu der Erkenntnis, nur noch das zu machen, was sie schon immer machen wollte, Lieder schreiben und vertonen. Wie richtig diese Entscheidung war, zeigte der Applaus des Publikums.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

Mehr zu KulturKaffee in Isernhagen:

Künstler, die im KulturKaffee aufgetreten sind:

Kultursommer Isernhagen:

Von Jürgen Zimmer