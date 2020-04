Kirchhorst

Reitschüler backen Leckerlis, wohlmeinende Menschen spenden Geld und übernehmen Patenschaften für Schulpferde, Geschäftspartner und Firmen sponsern Futter und Sachleistungen: Gudrun Fett ist total hin und weg von der großen Hilfsbereitschaft, die der Lister Ponyschule aktuell zuteil wird. Diese tut allerdings auch Not: Durch den Ausfall der Osterferienkurse fehlt reichlich fest einkalkuliertes Geld.

Einnahmen aus den Osterferien fehlen gänzlich

„Unsere Kassenwartin hat momentan ganz viel damit zu tun, Danke zu sagen und Spendenbescheinigungen auszustellen“, sagt Fett. Seit März liegt der Schulbetrieb in der Ponyschule brach. Für die 14 Schulpferde, auf denen Kinder und Jugendliche sonst reiten und voltigieren lernen, sei das paradiesisch, sagt Fett, die die Reitschule gemeinsam mit Mirjam Borgaes führt. „Jedes Pferd wird von seiner Reitbeteiligung versorgt und geritten und hat ansonsten Ferien.“ Sie sei total begeistert, wie verantwortungsvoll und selbstständig sich die Jugendlichen um die Ponys kümmern. „Das ist wirklich ganz toll.“

Für die Ponyschule am Kirchhorster Schulweg allerdings ist die Zwangspause eine echte Bewährungsprobe. Drei Kurse sind dadurch in den Osterferien ausgefallen, darunter einer, in dem sich einige Reitschüler noch für die Teilnahme in höheren Turnierklassen qualifizieren wollten. „Die Daueraufträge unserer Mitglieder laufen Gott sei Dank noch weiter. Aber Zehnerkarten kauft natürlich keiner momentan.“ 8000 Euro fehlen der GbR – als eine solche Gesellschaft bürgerlichen Rechts firmiert die Ponyschule als Wirtschaftsbetrieb – allein durch Corona bis jetzt. Von den Kursen im Sommer ist bisher lediglich einer gut gebucht. „Gut, dass wir den Verein haben“, sagt Fett. Über den der Ponyschule angeschlossenen Voltigier- und Reitverein haben die Inhaberinnen um Spenden gebeten. Und damit eine wahre Hilfsflut ausgelöst.

Sogar Tischtennisspieler von Arminia Hannover spenden

„Unsere Voltigiertrainerin Kati Exner und Jugendtrainerin Edda Rahlves verzichten zugunsten des Vereins ganz oder zum Teil auf ihr Honorar. Ehemalige Reitschüler spenden Geld, auch die Firma Parlasca hat uns mit einer großzügigen Spende unterstützt“, beginnt Fett aufzuzählen. „Mitglieder der Tischtennissparte von Arminia Hannover, zu der ich über meinen Sohn in Kontakt gekommen bin, haben uns ebenfalls Spenden zukommen lassen. Das hat mich unheimlich gefreut.“ Jule Jens, früher Reiterin bei der Ponyschule, schenkte dem Verein eine Osteopathie-Behandlung für eines der Pferde. „Unsere Jugendlichen backen Leckerlis für die Pferde und stellen sie vor das Tor“, erzählt Fett dankbar.

Das Gestüt Sonnenberg, für das die Ponyschule junge Pferde anreitet, rückte zu Ostern gleich mit einem Lastwagen und 15 Rundballen Heu an. Unterstützung gab es auch von dort, wo die Ponyschule regelmäßig ihr Stroh bezieht. Und auch das Patenschaftsprojekt, eine Idee von Mitinhaberin Borgaes, sei toll angelaufen, berichtet Fett. „Mirja stellt auf unserer Facebook-Seite nach und nach ganz liebevoll alle Schulpferde vor. Und wer mag, kann jeweils für eines eine Patenschaft übernehmen.“ Diese festen finanziellen Zuwendungen erleichtern es, die trotz der Corona-Pandemie anfallenden Fixkosten unter anderem für Futter, Hufbeschlag, Impfungen und Einstreu zu bestreiten. Einige der Ponys haben so schon feste Unterstützer gefunden.

In Österreich ist Reiten ab Mai wieder erlaubt

Auch als zu allem Unglück noch Fetts Auto kaputtging, sei aus der Nähe schnell und unkompliziert Hilfe gekommen. Um den Bestand der Lister Ponyschule zu sichern, hatte die Inhaberin zudem die Corona-Soforthilfe des Landes für Kleinbetriebe beantragt. Die Einmalzahlung über die N-Bank sei schnell angekommen, sagt Fett. Sie hofft, dass mit der Wiederaufnahme der Schule auch der Reitschulbetrieb bald wieder anlaufen kann. „In Österreich darf ab 1. Mai wieder geritten werden. Aber hier hört man davon noch nichts.“

Machbar wäre dies unter Beachtung von Schutzmaßnahmen durchaus, meint die Pferdewirtschaftsmeisterin. Auf den Spring- und den kompletten Anfängerunterricht würde sie verzichten, den übrigen Schulbetrieb jedoch wieder aufnehmen. „Die Schüler könnten die Pferde in den Boxen fertigmachen. Und zum Unterricht sind wir ohnehin draußen auf dem Reitplatz.“ Die einzige Engstelle sei die Sattelkammer, doch da ließe sich eine Beschränkung auf maximal zwei Personen einrichten. „Und beim Voltigieren gebe es eben nur Einzelübungen, und die Schüler könnten sich auf dem großen Platz verteilen.“

Ausgefallene Reitstunden sollen nachgeholt werden

Und dann sei die Planung für die nächste Zeit dran. Schließlich gelte es, den Reitschülern die Möglichkeit zu geben, nebenbei auch noch die Stunden nachzuholen, die ihnen wegen der Schließung nicht möglich waren. „Im Sommer werden wir auf jeden Fall ein Camp speziell für sie anbieten“, sagt Fett fest entschlossen.

