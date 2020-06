Isernhagen F.B

Im Juli wagt das KulturKaffee Rautenkranz trotz der Corona-Beschränkungen den Start einer neuen Veranstaltungsreihe. Die Gastgeber Karin und Stefan Rautenkranz laden für jeden ersten Sonntag im Monat zum Isernhagener Literatur-Frühstück mit Peter Behnsen ein. Gefrühstückt werden kann jeweils schon ab 9.30 Uhr, Behnsen übernimmt dann um 11 Uhr.

Der Literaturexperte, bekannt durch sein langjähriges Engagement beim Calenberger-Literatur-Frühstück im Leibniz-Theater Hannover, serviert dabei mit viel Detailwissen spannende Kleinode der Literatur. Wobei die Grenzen zwischen Lyrik, Roman und Biografie des jeweiligen Schriftstellers erzählerisch übersprungen werden.

Das erste Literatur-Frühstück widmet sich dem deutschen Autoren und Journalisten Kurt Tucholsky. Geboren 1890 in Berlin, gestorben am 1935 in Göteborg, war er ein scharfsinniger Satiriker, dessen Werk vor allem in die Zeit der Weimarer Republik fällt. Tucholsky veröffentlichte unter zahlreichen Pseudonymen wie etwa Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel, wobei er vereinzelt auch als Paulus Bünzly, Theobald Körner und sogar Old Shatterhand auftrat. Er warnte in zahlreichen Abhandlungen und Artikeln vor dem Erstarken der politischen Rechten. Tucholsky galt als Pazifist, Demokrat, Antimilitarist und Verehrer Heinrich Heines. Darüber hinaus war er Herausgeber der Weltbühne und ein bekannter Literaturkritiker.

Diese undatierte Aufnahme zeigt den deutschen Schriftsteller und Satiriker Kurt Tucholsky. Quelle: dpa

Die weitere Termine:

2. August, „ Irmgard Keun – Das kunstseidene Mädchen“

6. September: „ Joachim Ringelnatz – Seemannsgedanken“

4. Oktober: „ Hermann Löns – Hannöversches“

1. November: „ Eugen Roth – Ein Mensch“

Die Teilnahme am Literatur-Frühstück kostet inklusive Lesung 17 Euro pro Person, ohne Frühstück 10 Euro. Anmeldungen nimmt das KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B., unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de entgegen.

Von Frank Walter