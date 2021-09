Isernhagen F.B

Das KulturKaffee Rautenkranz an der Hauptstraße 68 in F.B. bietet seit Juli 2020 zweimal im Monat ein Literaturfrühstück an. Neben einem leckeren Sonntagsfrühstück können die Besucherinnen und Besucher dann einen Vortrag des Literaturexperten Peter Behnsen genießen – zu unterschiedlichen Autoren, von Lyrik bis hin zu Biografien und Romanen. Am Sonntag, 10. Oktober, widmet Behnsen sich ab 11 Uhr dem früheren HAZ-Kolumnisten Klaus Partzsch alias „Klapa“.

Wie „Klapa“ mit gnadenloser Ironie die Stadtgeschichte analysierte

Partzsch wurde als Sohn kommunistischer Eltern geboren. Nach seiner mittleren Reife wurde er 1946 Volontär bei der Sächsischen Volkszeitung in Dresden. 1950 flüchtete er nach West-Berlin und wurde im November desselben Jahres in einem Flüchtlingslager in Hannover-Kirchrode aufgenommen. Dort arbeitete Partzsch anfangs als Bankbote sowie freiberuflich für die Frankfurter Abendpost und den NDR. 1956 begann er als Lokalredakteur bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Stadtbekannt wurde er dort durch seine mit dem Pseudonym „Klapa“ signierten Wochenendkolumnen, in denen er mit gnadenloser Ironie Themen und Ereignisse der aktuellen Stadtgeschichte aufgriff. Von Partzsch kam die Idee des Altstadt-Flohmarkts, der dann erstmals nach dem Vorbild des Pariser Flohmarkts im April 1967 von Reinhard Schamuhn auf dem Holzmarkt ausgerichtet wurde.

Anmeldungen für das Literaturfrühstück erforderlich

Der Eintritt zum Literaturfrühstück im KulturKaffee kostet 20 Euro. Wer nicht frühstücken möchte, zahlt 15 Euro. Das Frühstück beginnt um 10 Uhr. Um Anmeldungen wird unter Telefon (05139) 9 78 90 50, (0172) 434 10 92 oder per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de gebeten. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Von Carina Bahl