Isernhagen

„Ich bin ein Mensch für Massen, für großes Publikum“: Diese selbstbewusste Aussage trifft der 25-jährige Lukas Schönke aus Isernhagen über sich selbst. Am Sonnabend, 9. Oktober, kann er das unter Beweis stellen. In der Fernsehtalentshow „Das Supertalent“ bei RTL wird er ab 20.15 Uhr versuchen, die Jury von sich zu überzeugen. Was er zu bieten hat? Eine Tanzshow, die an den großen King of Pop, Michael Jackson, erinnern soll.

Schönke ist riesiger Michael-Jackson-Fan

Schon als Jugendlicher entdeckte Schönke seine Faszination für Michael Jackson. Er kennt jeden Song, jede Choreografie, jedes Detail der Biografie. Kurz vor dem Tod des King of Pop setzte sich Schönke im Alter von 13 Jahren in einen Zug, um spontan und heimlich die große Pressekonferenz Jacksons in London zu verfolgen – ohne Fahrkarte harrte er neun Stunden auf der Zugtoilette aus. Damals stellte Jackson seine geplante Konzertreihe „This is it“ vor, die er jedoch nicht mehr verwirklichen konnte. Schönkes großer Traum ist es seitdem, mit anderen Künstlern aus ganz Deutschland ein „This is it“-Konzert auf die Beine zu stellen – bisher jedoch erfolglos.

Jetzt will der Isernhagener das Millionenpublikum vor dem Fernseher von sich überzeugen. Detailgetreu hat der 25-Jährige die Tanzchoreografien Jacksons einstudiert. Als Videoartist verdient er mit dieser Show, in der er parallel und synchron zu Jackson auf der Leinwand tanzt, bereits mit Auftritten Geld. Von Verkleidung hält der junge Mann derweil nichts – nicht mit weißem Handschuh und Jackson-Perücke möchte er gewinnen, sondern allein mit seinem Tanz.

Sieger der Fernsehshow erhält 50.000 Euro Preisgeld

Beurteilt wird Schönke am Sonnabend von den Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Michael Michalsky und Motsi Mabuse. 22 Kandidatinnen und Kandidaten schaffen es ins Halbfinale, um dann mit einer Liveperformance gegeneinander anzutreten. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 50.000 Euro. Ob Schönke das schafft, bleibt abzuwarten – seinem Traum von der großen Bühne kommt er am Sonnabend auf jeden Fall ein gehöriges Stück näher.

Von Max Baumgart