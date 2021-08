Sie tragen Namen wie „Isernhagener Cabinet“, „Köneckes Kartoffelschnaps“ oder „Felsen-Feuer“: Seit 1876 wird in der Spirituosenfabrik H. Könecke & Sohn Hochprozentiges made in Isernhagen hergestellt. Weil in der Corona-Pandemie die Nachfrage einbrach, verkaufte Firmenchefin Katrin Hemme den Alkohol auch an Apotheken – für Desinfektionsmittel.