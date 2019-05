Altwarmbüchen

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher, leichter Körperverletzung: Ein 76-Jähriger hat am Dienstagabend in Altwarmbüchen einem zehnjährigen Mädchen mit einer Packung Nudeln auf den Kopf geschlagen.

Rentner fühlte sich von Tröte gestört

Die genauen Umstände sind laut Polizei noch unklar. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren sich der Rentner und das Mädchen am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen begegnet. Das Mädchen soll eine Tröte dabei gehabt und damit fleißig gespielt haben. Der 76-Jährige fühlte sich davon offenbar so stark gestört, dass er zu einer kurz zuvor im Supermarkt gekauften Nudelpackung griff und dem Mädchen damit auf den Kopf schlug. Laut Polizei tat er dies so stark, dass die Zehnjährige dadurch Kopfschmerzen erlitt.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Zu dieser Zeit war das Maifest des Vereins Kulturtresen auf dem Marktplatz wenige Meter entfernt in vollem Gange – viele Kinder und Familien lockte das Angebot mit Karussell und Dosenwerfen ins Zentrum. Die Polizei hofft daher, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zum Vorfall geben können. Wer etwas gesehen hat, sollte sich im Kommissariat unter Telefon (05139) 9910 melden.

