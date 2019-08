Isernhagen/Burgwedel

Dass ein häuslicher Streit auch schnell mal vor Gericht landen kann, musste jetzt ein Pärchen aus Isernhagen erfahren. Das Amtsgericht Burgwedel verurteilte einen 42-Jährigen zu einer Geldstrafe von 1000 Euro, weil er gegenüber seiner Frau gewalttätig geworden war.

Schlüsselbund verfehlt Kopf nur knapp

Im Oktober 2018 trafen sich der Mann und die Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung in Isernhagen nach einem stressigen Arbeitstag. Es kam zu einem Streit, der eskalierte. „Und du verlässt jetzt die Wohnung“, forderte die Frau ihren Lebenspartner auf und stupste dabei ihren ausgestreckten Zeigefinger auf seine Brust. Daraufhin schlug er mit einer Fliegenklatsche auf ihre Hand und warf einen Schlüsselbund in ihre Richtung. Dieser flog knapp am Kopf der Frau vorbei, streifte aber noch ihre Haare. Außerdem schlug er mit einer Jacke nach seiner Partnerin. Die hatte in der Zwischenzeit die Polizei verständigt. Die Beamten sorgten dafür, dass der Mann die Wohnung verließ.

1000 Euro Geldbuße zugunsten eines Hilfsprojekts für Kinder

Inzwischen hat das Paar den Vorfall aufgearbeitet und lebt wieder in einem Haushalt, zusammen mit der gemeinsamen Tochter. „Ich habe meinem Partner den Angriff verziehen“, bestätigte die Frau auf Nachfrage von Amtsrichter Michael Siebrecht. Der war dann auch bereit, einen Schlusspunkt unter die Sache zu setzen und das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldbuße einzustellen. 1000 Euro muss der rabiate Lebenspartner nun an ein Hilfswerk für Kinder in der Dritten Welt überweisen.

„Gut, dann können wir ja jetzt wieder arbeiten gehen“, sagte die Zeugin zu ihrem Partner, stand auf und verschwand gemeinsam mit ihm aus dem Gerichtssaal.

Von Thomas Oberdorfer