Isernhagen N.B

In alten Zeiten schwelgen, Seemannsgarn spinnen, Kameradschaft pflegen – das möchte Andreas Genske mit der „Marine-Freundschaft Region Hannover“. Die im Juni 2020 gegründete Gruppe ehemaliger und derzeitiger Marine-Angehöriger will sich nach langer Corona-Pause endlich wieder treffen. Das Auftakttreffen findet am Freitag, 17. September, im Gasthaus Dehne statt – neue Gesichter sind herzlich willkommen.

15 Interessierte waren bei den ersten Treffen zusammengekommen. Die Altersspanne reiche von knapp 30 bis 90 Jahre, sagt Genske. Die Marine-Freunde kommen aus Isernhagen, Burgwedel, Burgdorf und Garbsen wollen sich einmal im Monat treffen. „Wahrscheinlich gehen wir mal in eine Gaststätte in Isernhagen, mal in eine Lokalität in Burgwedel“, so Genske.

Schiffswappen suchen neuen Heimat-Hafen

Dass die Treffen nicht wie zu Beginn im Bistro „Zum Neuen Seeteufel“ in Kirchhorst stattfinden können, bedauert der 59-Jährige sehr. In seinem Bistro hatte er einst die Wände mit Messingwappen verschiedener Fregatten und einem Bild des „Seeteufels“ Felix Graf von Luckner dekoriert. Doch die Corona-Pandemie überlebte das Lokal nicht, im November folgte die Insolvenz. Alle maritimen Insignien seien nun erst einmal sicher gelagert, so Genske, bis vielleicht eines Tages wieder ein Lokal dauerhaft für die Marine-Freunde bereitstehe – als Heimathafen sozusagen.

Grundwehrdienst auf dem U-Boot-Versorger „Tender Lech“

Gern denkt Genske an seinen Grundwehrdienst bei der Marine Mitte der Achtzigerjahre zurück. Als gebürtiger Hamburger hatte es ihn schon immer ans Meer gezogen. Der Feinmechanikermeister war als junger Mann ein Jahr lang auf dem U-Boot-Versorger „Tender Lech“ im Dienst – oft auch in Norwegen. Zu seinen Aufgaben gehörten die technische Instandhaltung, das Bergen von Torpedos aus dem Wasser, das Reinigen der Wäsche der Mannschaft – und hin und wieder das Säubern der Toiletten. „Letzteres habe ich wegen meiner großen Klappe oft aufgebrummt bekommen“, sagt Genske lachend. „Doch das hat mir gar nichts ausgemacht.“

Flaggengruß auch für russische Schiffe

Ein aufmüpfiger junger Mann sei er damals gewesen. „Ich habe auch die russischen Schiffe im Nord-Ostsee-Kanal damals mit Flaggengruß begrüßt“, erinnert er sich. Dies sei nicht gern gesehen gewesen. Genske löste die Situation mit Charme: „Ich habe meinen Vorgesetzten erklärt, dass ich ein freundlicher Mensch bin.“ Auch in einem Shanty-Chor hatte Genske damals mitgesungen. Die Kameradschaft unter den Seeleuten hat ihn sehr beeindruckt. In jedem Fall sei die Zeit auf See für ihn sehr prägend gewesen. „Wenn man mit 100 Menschen wochenlang auf einem Schiff lebt, lernt man, Konflikte gut zu lösen“, so Genske. Deshalb meint er auch: „Jeder Politiker sollte zur Marine gehen.“

Das Treffen der „Marine-Freundschaft Region Hannover“ findet am Freitag, 17. September, ab 18 Uhr im Gasthaus Dehne, Am Ortfelde 59, Isernhagen, statt. Interessierte können sich bei Andreas Genske per E-Mail an andreas.genske@gmx.de oder unter Telefon (0162) 9597170 melden.

Von Gabriele Gerner