Die bunte Programmvielfalt des Isernhagenhof Kulturvereins bietet immer wieder Freunden des Kabaretts Höhepunkte an. So wie am Sonnabendabend, als Martin Zingsheim mit seinem Programm „ Kopfkino“ zu Gast war.

Die etwa 90 Besucher im Foyer des Isernhagenhofs mussten sich schon konzentrieren, um dem wortgewaltigen Kölner folgen zu können. Zumal sie nach fast jeden Satz auch noch kräftig lachen durften. Zingsheim weiß, wie er das Publikum einfängt. Kaum am Mikrofon, berichtet er von seinem gebrochenen Zeh. Im Schafzimmer sei das passiert – wie ließ er offen. Erst wollte er seinen Auftritt absagen, aber man sagte ihm, dass das Publikum in Isernhagen besser sei als jedes Schmerzmittel. Und schon hatte er es! „Ich weiß nicht, ob sie der Abend intellektuell weiterbringt, ich kann ja nur über etwas erzählen, wovon ich Ahnung habe“ – langes Schweigen und die nächsten Lacher. „Die ganze Zeit über trinkbare Rotweine unter 3 Euro zu reden, bringt es ja auch nicht“, meinte er süffisant.

Leichte Sprache für Politiker

Bilder im Kopf entstehen lassen, Kopfkino eben, das beherrscht der promovierte Musikwissenschaftler brillant. So schwadronierte Zingsheim frei von der Leber drauf los, was ihm gerade in den Sinn kommt, sollte man den Eindruck haben. Und das ist hohe Comedian-Kunst. „Seien Sie locker, gönnen Sie sich mal was“, rät er. Warum nicht einfach mal an den Bankschalter gehen und laut und empört sein: „Was, mein Konto ist zu voll?“ Langes Schweigen, keine Lacher. „Ach so, das ist in Isernhagen normal.“ Jetzt aber.

Intelligent, mal nachdenklich, mal mit tiefgründigen Phrasen, schließlich hat er auch noch Philosophie studiert, bombardierte Zingsheim mit unschuldiger Miene sein Publikum mit so ziemlich jedem Thema, das die Gesellschaft bewegt, aber nicht immer versteht – deshalb plädiert er für die leichte Sprache bei Politikern. Als mehrfacher Vater spielen natürlich Kinder für ihn eine große Rolle und so hat er längst festgestellt, dass sich Eltern und ihre Sprösslinge im Laufe der Zeit sprachlich wieder aufeinander zu bewegen, zumal Eltern ja alles, aber auch wirklich alles wissen müssen: „Papa, was ist eine Briefmarke?“ – „Frag die Oma!“

Locker und frech

„Wieso kennt man den nicht, der ist ja richtig gut“, sagte in der Pause ein Mann zu seiner Begleiterin. Das kann nur an dem Herrn liegen. Zingsheim ist längst omnipräsent, bespielt Hallen und Festivals in ganz Deutschland und hat inzwischen wohl jede Auszeichnung seines Genres abgeräumt, zuletzt den Förderpreis beim Deutschen Kleinkunstpreis. Im Fernsehen ist er mittlerweile in fast jeder guten Kabarettsendung gewesen.

Und das Fazit: Sympathisch, locker und frech präsentierte Zingsheim Banalitäten und scharfsinnige Gesellschaftskritik, was vom Publikum freudig und begeistert aufgenommen, belacht und beklatscht wurde.

