Trotz aller Vorbehalte der Kritiker: Nach jahrzehntelanger Diskussion könnte eine Baumschutzsatzung für Isernhagen Realität werden, um das Ortsbild zu bewahren. Für die Bürger würde das bedeuten, dass sie nicht mehr so einfach wie bislang zur Kettensäge greifen dürften. Bei der Beratung im Planungs- und Bauausschuss zumindest fand sich nun eine Mehrheit für die Satzung. Darüber entscheiden wird jedoch erst der Rat am Donnerstag, 9. Juli. Sollte das Votum dann auch so ausfallen wie im Ausschuss, wären künftig vermutlich einige Tausend Bäume mehr geschützt.

Bislang sind Bäume in Isernhagen innerorts nur geschützt, wenn sie in Bebauungsplänen oder als Naturdenkmale festgesetzt sind. Außerorts sichern Schutzgebietsverordnungen und wiederum der Status des Naturdenkmals Bäume.

Bäume ab 60 Zentimeter Durchmesser unter Schutz

Der Verwaltungsvorschlag der Satzung sollte künftig verschiedene Baumarten mit einem Umfang ab 2,40 Meter generell unter Schutz stellen, was einem Durchmesser von knapp 80 Zentimetern entspricht. Geschützt werden sollen nun aber Bäume bereits ab einem Durchmesser von 1,80 Meter, also knapp 60 Zentimetern Durchmesser. „Bäume von 2,40 Meter haben wir wenige in Isernhagen. Ich bin sehr dankbar, dass sich die CDU bewegt hat“, sagte Fabian Peters (Grüne), dessen Fraktion die Baumschutzsatzung seit Jahren fordert.

An anderen Stelle soll die Satzung auf CDU-Vorschlag hingegen weiter gefasst werden, als die Verwaltung dies vorgeschlagen hatte. So soll der Schutz nicht in der ganzen Gemeinde gelten, sondern nur im sogenannten Siedlungsbereich, also den Wohn- und Gewerbegebieten, und ausdrücklich auch in Kleingärten. Auch die Liste der zu schützenden Baumarten hat sich geändert. Die Satzung soll sich auf Stil- und Traubeneiche, Winter- und Sommerlinde, Berg- und Flatterulme, Rot- und Hainbuche sowie Kastanien konzentrieren. Nicht aufgenommen werden im Gegensatz zum Vorschlag der Gemeindeverwaltung Berg- und Spitzahorn, Esche und Schwarzerle. Das Parken auf Flächen, unter denen sich der Wurzelbereich eines geschützten Baumes soll anders als bislang geplant kein Bußgeld kosten.

In den vergangenen mehr als 20 Jahren war das Thema Baumschutzsatzung meist an den Stimmen der CDU gescheitert. Das scheint diesmal anders: Zumindest im Fachausschuss stimmten die CDU-Vertreter mit Grünen und SPD für eine Satzung, nur FDP und AfD votierten dagegen. Bei einzelnen SPD- und CDU-Ratsmitgliedern scheint es jedoch Vorbehalte zu geben. „Das ist noch nicht beschlossen“, meinte denn auch Heinrich Bätke ( CDU) im Ausschuss. Zur Abstimmung im Rat kommt allerdings wie schon im Ausschuss nicht der Vorschlag der Gemeindeverwaltung, sondern ein Änderungsantrag der CDU.

Bätke: „Entwicklung tut dem Dorf nicht gut“

Ulrich von Rautenkranz ( FDP) hätte sich eine weniger aufwendige Lösung gewünscht. In den vergangenen 20 Jahren sei „in zwei oder drei Fällen Frevel betrieben worden“. Dafür extra eine Satzung und Personalkosten von knapp 50.000 Euro pro Jahr, „da gehen wir nicht mit“. Jürgen Klingler ( AfD) lehnte die Satzung ebenfalls ab, weil man den Bürgern nicht immer neue Vorschriften machen dürfe.

„Wir können uns der Entwicklung nicht verschließen“, begründete Bätke, dass die CDU-Fraktion ihren Widerstand gegen eine Baumschutzsatzung nun zumindest in Teilen aufgegeben hat. Bei Generationswechseln im Bestand würden Grundstücke immer enger bebaut. „Die Leute wissen nicht, was sie an den alten Bäumen haben. Und die Entwicklung tut dem Dorf nicht gut.“ Und wenn ein Baum krank sei oder verkehrsgefährdend, dann könne er ja auch künftig abgesägt werden. Entsprechende Ausnahmen sind im Satzungsentwurf enthalten.

Von Frank Walter