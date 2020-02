Isernhagen H.B

Schwäne an sich scheinen ziemlich bequeme Vögel zu sein. Warum sollte man aber auch in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? So dürfte sich vermutlich die Versammlung der großen Wasservögel erklären, die derzeit wieder auf einem Acker neben dem Hufeisensee in Isernhagen H.B. zu erleben ist – nur wenige Meter von der idyllischen Planschgelegenheit entfernt. Teilweise gleich ein ganzes Dutzend der weißgefiederten Gesellen lässt sich auf dem Feld stundenlang den jungen Winterraps schmecken. „Die fressen das sehr gern. Offenbar ist es nahrhaft und lecker“, vermutet Landwirt Rainer Gode, dem der Acker gehört.

Sorge um seine Ernte hat der Bauer aus Isernhagen N.B. dabei nicht: Anders als Tauben oder Graugänse, die beim Picken an den Pflanzen deutlich mehr Schaden anrichteten, rupften Schwäne nur einzelne Blätter ab. „Die machen den Raps damit nicht kaputt.“ Von Gode aus dürfen es sich die majestätischen Wasservögel deshalb gern weiter auf seinem Acker schmecken lassen.

Von Frank Walter