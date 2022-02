Isernhagen N.B

Die Bauarbeiten, zumindest in diesem Abschnitt, sind in der ehemaligen kleinen Sporthalle der Grundschule Auf dem Windmühlenberge in N.B. abgeschlossen: Seit Kurzem können dort in der neuen Mensa täglich in bis zu drei Ausgaberunden 110 Kinder Mittag essen, die am Ganztagsbetrieb der Grundschule teilnehmen. Rund 65 Prozent der Schülerinnen und Schüler nehmen aktuell teil – Tendenz steigend, teilt die Gemeinde mit. Montags bis donnerstags ist der Caterer „vomfeinsten“ im Einsatz, die Küchenkraft der Schule übernimmt die Ausgabe – freitags, wenn es nur die Hortbetreuung gibt, liefert die Pestalozzi-Stiftung das Mittagessen.

Für Schulaufführungen und Feiern steht die Mensa samt erhaltener Bühne weiterhin zur Verfügung. Der Umbau hat 780.000 Euro gekostet, das Land Niedersachsen hat diesen mit 524.000 Euro gefördert. In den nächsten Schulferien sollen noch ein neuer Windfang, eine neue Fassade zum Pausenhof sowie eine Boulderwand realisiert werden. Hallendecke, Elektrik, Heizung, Lüftung und Sanitärtechnik wurden bereits erneuert, der neue Küchenbereich findet sich im ehemaligen Gerätelager.

Von Carina Bahl