Isernhagen

„Es ist wie ein Rausch“, gesteht der Isernhagener Werner Phil Wolf, während er eine Wiese in Isernhagen betritt. Sein Hobby ist das Sondeln. So nennt sich bei Insidern die Suche mit einem Metalldetektor nach Fundstücken aus längst vergangenen Zeiten. Seit über einem Jahr geht der 61-Jährige mit dem piependen Gerät über Äcker und Wiesen in Isernhagen in seiner Freizeit – und das auch mit Erfolg.

Werner Phil Wolf sucht mit einem Detektor nach Schätzen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Werner Phil Wolf prüft Boden in Schwenkbewegungen

Auf den ersten Blick wirkt das Hobby ein wenig wie vom anderen Stern, wenn man Wolf so zusieht: Mit einem ungewöhnlichen Gerät in der Hand, das auch gut und gerne ein futuristischer Tennisschläger oder ein Staubsauger sein könnte, ist er auf einer Wiese in N.B. unterwegs. Mit ihm prüft Wolf den Boden in Schwenkbewegungen. Dabei beträgt der Radius rund zwei Meter.

Auch mit einem sogenannten Pinpointer lassen sich Gegenstände aus Metall im Erdreich orten. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Der Grund für seine Suche ist indes irdischer Natur: Wolf interessiert sich für Archäologie. Mit einem Detektor spürt er Metall im Untergrund auf. Bei einem Treffer erfolgt ein lautes Piepsen aus dem Detektor. Dann kommt Wolfs Spaten zum Einsatz. Für die genaue Ortung des Fundes nutzt der gebürtige Hannoveraner einen sogenannten Pinpointer. Das ist eine stabförmige Sonde, die ebenfalls piept, wenn Metall in der Erde steckt. „Die Ausrüstung habe ich von meiner Familie zum 60. Geburtstag geschenkt bekommen“, erzählt der Vater einer erwachsenen Tochter stolz.

Werner Phil Wolf findet eine Siebkelle im Erdreich. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Immer wieder versichert er sich mit dem Detektor und dem Pointer, ob noch mehr Metall im ausgegrabenen Loch liegt. Mit den Fingern holt er schließlich ein Sieb ans Tageslicht. Schnell merkt Wolf, dass noch mehr in der kleinen Grube stecken muss und entdeckt auch noch die Halterung des Siebs. „Wie alt die Siebkelle ist, weiß ich nicht“, meint der Hobbyforscher, aber ein Fundstück sei sie allemal.

Eigentlich wollte Wolf nach dem Abitur auf einem österreichischen Internat Archäologie studieren. Damals riet ihm sein Vater jedoch davon ab. Das sei brotlose Kunst, habe der Vater damals gesagt. So studierte sein Sohn nach der Bundeswehrzeit bei der Luftwaffe Architektur in Heidelberg. Für die Lehre von den Altertümern und für Ausgrabungen interessiert sich Wolf aber nach wie vor und frönt dieser Leidenschaft daher nun in der Freizeit.

Zu den Funden von Werner Phil Wolf gehören Musketenkugel, alte Munition und ein Knopf. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Außer unzähligen Münzen aus verschiedenen Jahrhunderten hat Wolf ein buntes Spektrum an Funden: So entdeckte er beispielsweise auf einem Feld in H.B. etliche Musketenkugeln. Die Muskete habe es seit Ende des 16. Jahrhunderts gegeben, und sie sei im 18. Jahrhundert zur Hauptwaffe der Fußtruppen geworden, weiß der Hobbyarchäologe zu berichten. Wer mit der Muskete in Isernhagen unterwegs war, das würde ihn brennend interessieren. „Aber das erfahre ich wohl nicht mehr“, sagt Wolf. Auch Knöpfe einer Uniform sowie ein Pferdekopf aus Metall gehören mittlerweile zu seiner Sammlung. „Die Datierung der Funde ist aber schwierig.“

Diese Fünf-Mark-Münze ist von 1907 datiert und stammt aus der Zeit des Deutschen Reiches. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Nicht jedes Signal ist auch ein Treffer

Damit Wolf auf einer Fläche auf Schatzsuche gehen kann, holt er sich vorab immer die Erlaubnis des Eigentümers ein. Auf jeder Wiese in Isernhagen finde sich etwas. „Das ist wie ein Ozean voller Fische“, erzählt der Innenarchitekt schwärmerisch. Dass nicht jedes Signal ein Volltreffer sei, könne er verschmerzen: Kronkorken, Getränkedosen und anderer Müll seien eben nicht selten das Ergebnis der Schatzsuche mit Metalldetektor.

Die Suche nach archäologischen Funden mit technischen Hilfsmitteln, vor allem mit Metalldetektoren, ist in Niedersachsen genehmigungspflichtig. Wahre Schätze, also Fundstücke, die archäologisch wertvoll sind, müssen dem Landesamt für Denkmalpflege gemeldet werden. Deshalb bietet die Behörde auch Seminare für Sondengänger an. Für ein solches hat sich nun auch Wolf angemeldet – und kann es jedem nur weiterempfehlen.„Denn es ist ein super schönes Hobby.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier