Altwarmbüchen

Jamens Bond, der smarte Agent mit Doppelnullstatus, wird am Donnerstag, 26. März, um 19.07 Uhr zu Gast in Altwarmbüchens Buchhandlung Lesenest, Bothfelder Straße 26, sein – zumindest thematisch sowie in Bild und Ton. Der Bond-Experte und Filmjournalist Siegfried Tesche wird sein neues Buch „Motorlegenden – James Bond“ vorstellen.

Bond-Experte und großer Fan

Es geht um die Geschichte der Fahrzeuge aus den Bond-Filmen, die ihrer Zeit immer etwas voraus sind und voller Tricks stecken. Passend zum neuen Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“, der am 2. April in die Kinos kommt, wird Tesche aus dem Agenten-Nähkästchen plaudern. Er wird von den Autovorlieben der Bond-Darsteller, von dem Fahrzeugtüftler Q und von den Stuntmen der waghalsigen Fahrszenen sowie den schönsten Fahrstrecken erzählen.

Tesche ist seit mehr als 40 Jahren Filmkritiker und vor allem James-Bond-Kenner und -Fan. Wer also das eine oder andere spannende Detail von 007-Dreharbeiten oder -Filmen wissen möchte, sollte sich den Vortrag nicht entgehen lassen. Der Eintritt kostet 15 Euro, um Anmeldung unter Telefon (0511) 3007960 oder per E-Mail an info@lesenest.de wird gebeten.

Von Lisa Neugebauer