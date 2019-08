Altwarmbüchen

Das wird eine Riesenparty – die Veranstalter haben sich für das diesjährige Moorfest so einiges vorgenommen: Im Altwarmbüchener Zentrum werden nicht nur mehr als 30 Bands spielen, die Isernhagener dürfen sich auch auf neue Attraktionen sowie kulinarische Highlights freuen. Vom 30. August bis zum 1. September findet das Moorfest an drei Tagen statt, und das bedeutet eine Menge Arbeit für das achtköpfige Organisationsteam vom Verein Kulturtresen – ehrenamtlich versteht sich. Höchste Zeit, die Veranstalter einmal zu fragen, worauf sie sich am meisten freuen.

Beim Moorfest spielen mehr als 30 Bands auf drei Bühnen

Die Big Band erwartet schon Klaus Nitschke vom Team mit Spannung – und das wird nicht die einzige musikalische Darbietung des Festes bleiben. „Das Musikprogramm wollten wir stärken“, sagt Heiko Weichert, Vorsitzender des Vereins. Mehr als 30 Bands werden in diesem Jahr auf drei Bühnen spielen. Dafür wird auf dem Parkplatz vor dem Restaurant Tandur eigens eine neue Bühne eingerichtet werden. Da ist sicher für jeden Geschmack was dabei – Swing, Rock, Pop und Indie versprechen die Organisatoren. Die Musiker kommen dabei aus der Umgebung, aber auch von weiter weg. „Das weiteste ist aus Australien“, sagt Hans Lauterwald.

2019 gibt es erstmals eine Tubing-Bahn

Auf den Autoscooter freut sich derweil Philipp Neessen – und könnte danach direkt eine ganze Reihe neuer Attraktionen ausprobieren. Eine Tubing-Bahn, zum Beispiel. Darauf könne man 25 Meter auf Reifen rutschen, erklärt Weichert. Wer es lieber etwas langsamer mag, kann auch in einem großen Becken in Wasserbällen laufen. Am Sonntag wird es auf dem Rewe-Parkplatz zudem einen Flohmarkt geben. Die Veranstalter freuen sich über Anmeldungen für Stände. „Kinder können einfach auf einer Decke mitmachen“, meint Weichert.

Den Kleinen bietet das Moorfest ein vielfältiges Programm

Kinder sind den Veranstaltern besonders wichtig. Isernhagen sei schließlich die Gemeinde mit dem größten Kinderzuwachs, so Weichert. Daniela Latzel hat das Familienprogramm gestaltet – für die Kleinen gibt es einiges zu entdecken, vom Kinderschminken über den Zauberer bis zur Hüpfburg. Für den Posten sei Latzel die beste Kandidatin, meint Weichert. „Ich habe die besten Berater zuhause“, ergänzt sie lachend. Deswegen freut sie sich auch besonders auf Sönke, einen Bauchredner und Zauberer, der am Sonnabend auftreten wird.

Kulinarisch gibt es auf dem Moorfest viel zu entdecken

Und auch die Umwelt verdient besonderes Augenmerk. Daher soll Einweggeschirr vermieden werden. „Wer Einweg nutzt, muss eine Extragebühr zahlen“, erklärt Weichert. Da müssen sich die Gastronomen von Fusion Balls sicher keine Gedanken machen. Ihre Teller könne man einfach mitessen, so Weichert. Erstmals wird es auch Wildgerichte beim Stand des Vileh Restaurants aus Lehrte geben. „Da gibt es Hirschburger und Wildschweinbratwurst“, erklärt Weichert. Wer es lieber süß mag, kann handgemachtes Eis probieren. „Das Eis wird nach den Wünschen der Gäste selbst gemacht.“

Der Brunnen wird kurzerhand zur Lounge

„Für mich ist eigentlich am wichtigsten, dass alles reibungslos funktioniert,“ sagt Weichert. Trotzdem hofft er, dass er etwas von der Musik mitbekommt. Da könnte er doch sicher auf dem Brunnen entspannen und den Bands lauschen. Der Brunnen vor dem Rathaus soll nämlich kurzerhand in eine Lounge verwandelt werden. Nächstes Jahr werde der ganze Platz saniert, so Weichert. Da sei ihnen die Idee gekommen aus dem Brunnen kurzerhand eine Lounge zu machen. Bald werde ein Bühnenbauer den Brunnen in eine gemütliche Sitzgelegenheit für zwölf bis 15 Personen verwandeln. Vielleicht kann sich auch Hans Lauterwald nach getaner Arbeit zu Weichert gesellen. Worauf freut er sich eigentlich am meisten? „Dass die Leute, die kommen, eine Menge Spaß haben“, meint Lauterwald.

Das Moorfest findet in diesem Jahr vom 30. August bis zum 1. September statt. Am Freitag, 30. August, von 17 Uhr bis 24 Uhr, Samstag, 31. August von 14 bis 2 Uhr und am Sonntag, 1. September von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das ist das Programm für das Moorfest 2019 Das Moorfest findet in diesem Jahr an drei Tagen statt. Die traditionelle Fahrradversteigerung am Sonnabendmittag entfällt. Freitag, 30. August Bühne am Rathaus 17 Uhr Eröffnung des 18. Moorfestes mit Bürgermeister Arpad Bogya, Altwarmbüchens Ortsbürgermeister Philipp Neessen, Heiko Weichert vom Organisationsteam und Maskottchen Mooritz Moorhahn. 17:10 Uhr Soulviertel, Soul –Rhythm, Blues und Funk 20 Uhr Tone Fish – Irische Musik 23 Uhr DJ Hossa – Dirk Hellebrandt Bühne Parkplatz Ladenpassage 17:10 Uhr The Wishing Well aus Australien 20 Uhr GREYDOGs – Musik aus den Sechziger- bis Achtzigerjahren 23 Uhr DJ Jürgen – Jürgen Spieckermann Bühne Ladenpassage 17:10 Uhr Sascha Erbeck und Band – Discobeat und selbst geschriebene Songs 19 Uhr DJ Matthias 20 Uhr Cream Flow – Pop, Groove und Swing 23 Uhr DJ Matthias Sonnabend, 31. August Bühne Rathaus 14 Uhr Davis Hannovers – Singer-/Songwriterin 15 Uhr Caspo Modenschau 16:30 Uhr Celina Schultheiß, Vincent Hellmund, Sergen Horoz 18 Uhr Nanami Daiko – Japanische Trommeln 19 Uhr Julian Button – Zauberer, Bauchredner, Entertainer 20 Uhr Green River Gang 23 Uhr DJ Hossa – Dirk Hellebrandt Bühne Tandur Parkplatz 14 Uhr The Louvre Trio Bigband – deutsche Akustikmusik 16 Uhr Taktlos – Rock, Blues und Soul 18:30 Uhr Peter Kühn Band –„Blues Brothers“ und Soulsängerin Sassi 23 Uhr DJ Jürgen – Jürgen Spieckermann Bühne Ladenpassage 14 Uhr Christian Gust & Ingmar Schütte – Liedermacher und Singer-/Songwriter 15:30 Uhr Kenpokan – sportliche Präsentation der Jugend 16 Uhr DJ Jürgen und Überraschungsgast 17 Uhr Bauchredner und Zauberer 18 Uhr Red Six Live – Party ist Programm - Rock, Pop, Soul 21 Uhr Soulweeper 23 Uhr DJ Matthias Sonntag, 1. September 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 11 Uhr Umurage – Ruandische Tänze 11 Uhr Sascha Erbeck Solo 13 Uhr John Flemming Olsen 15 Uhr Skew Birds – Old School Rockabilly Musik Bühne Tandur Platz 11 Uhr FFB Big Band – Jazzorchester 13:30 Uhr Folkstones – Folksongs, Oldies, Gospel und Country 15:40 Uhr Steve Link Band – Rock´n Roll, 70er- und 80er- Rock 18 Uhr Kuersche – Singer-/Songwriter-Indie Pop Bühne Ladenpassage 11 Uhr Full Flavor – Rock und Pop von den 80ern bis heute 14:50 Uhr Kinderdisco – Musik für die Kleinen 15:30 Uhr Singing Puppets – Puppen Musical aus Hamburg für alle 16:30 Uhr DJ Das vollständige Programm wird bald erscheinen.

Von Alina Stillahn