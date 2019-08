Altwarmbüchen

Rund um das Rathaus ist schon einiges los – der Aufbau für das Moorfest in Altwarmbüchen läuft auf Hochtouren. Bereits am Mittwoch haben die ersten Arbeiten begonnen. Nach dem Ende des Wochenmarktes am Donnerstag um 18 Uhr starten die restlichen Aufbauten, damit das Moorfest am Freitagabend pünktlich eröffnet werden kann. Denn erstmalig geht das Fest, dessen Organisation der Verein Kulturtresen vor zwei Jahren übernommen hatte und an dem sich viele Isernhagener Vereine beteiligen, über drei Tage. „Die drei Tage sind attraktiv für die Sponsoren“, sagt der Vereinsvorsitzende Heiko Weichert. „Und ich denke, dass es auch bei den Besuchern gut ankommen wird.“

Über den weiteren Abend freut sich auch Robert Stange, Inhaber des Autoscooters. „Ein Tag länger ist auch besser für uns. Das sind schon enorme Kosten, die wir haben“, so Stange. Gemeinsam mit drei Mitarbeitern und zwei Aushilfen ist er schon seit Mittwochmorgen dabei, den Autoscooter hinter dem Rathaus aufzubauen. Platte um Platte legen die Arbeiter auf ein Gestell, die kleinen Autos des Fahrgeschäfts folgen erst später in einem weiteren Lastwagen. „In der Regel brauchen wir gut zwölf Stunden für den Aufbau. Wir teilen uns das aber immer auf zwei Tage auf“, erläutert Stange. Und er ist sich sicher: „Auch für Kinder ist der Autoscooter ein echtes Highlight, denn damit kann eigentlich jeder fahren.“

Für Kinder gibt es auf dem Moorfest jede Menge zu erleben. Quelle: Carina Bahl

Musik auf der Lounge beim Moorfest genießen

Ein Blickfang wird wohl auch die Lounge von Möbel Höffner werden. „Wir wollten den Brunnen am Rathausplatz überdecken, da dieser Platz sonst nicht nutzbar ist. Dabei sind wir auf die Idee gekommen, den Brunnen zu überbauen“, erläutert Weichert. Und so können die Besucher am Wochenende nun ganz entspannt die Musik genießen und es sich dabei auf den Sofas des Möbelhauses gemütlich machen. 50 Jahre nach dem legendären Woodstock-Festival haben sich die Moorfest-Organisatoren noch etwas Besonders überlegt. „Wir verlosen für die Lounge Plätze mit kostenloser Bewirtung. Die Chance auf den Gewinn haben alle, die in Hippie-Kleidung zum Fest kommen.“

Während sich Möbelhaus-Mitarbeiter um die Sofas und die Dekoration kümmern werden, war Jürgen Opper von der Firma Clou Audio Systems für den Aufbau der Lounge sowie der drei Bühnen des Moorfestes verantwortlich. „Den Brunnen zu überbauen war schon eine Herausforderung. Die Bühnenteile sind alle genormt, aber hierbei gab es keine Norm“, sagt Opper und schraubt die letzten Verbindungsteile für die Geländer an. Doch nach rund zweieinhalb Stunden steht die Lounge, und auch die Bühnen sind zu sechst schnell aufgebaut. „Die Technik folgt dann am Freitag“, sagt Opper.

Tausende feiern das Moorfest im Altwarmbüchener Zentrum. Quelle: Carina Bahl

Verkehrsänderungen wegen des Moorfestes

Während am Wochenende vermutlich wieder mehrere Tausend Menschen rund um das Isernhagener Rathaus feiern werden, müssen sich die Autofahrer umstellen. Von Freitag, 30. August, 8 Uhr, bis Sonntag, 1. September, 23 Uhr, wird die Bothfelder Straße zwischen Königsberger und Stettiner Straße gesperrt. Auch die Parkflächen hinter dem Rathaus und vor der nördlichen Ladenzeile stehen dann nicht zur Verfügung.

Zu Einschränkungen kommt es wegen des Moorfestes auch im Busverkehr: Vom Betriebsbeginn am Freitag, 30. August, an bis Betriebsende am Sonntag, 1. September, kann das Verkehrsunternehmen Regiobus mit den Bussen der Linien 630, 634, 635 und 640 sowie dem Ruftaxi Isernhagen die Haltestelle Altwarmbüchen/Bothfelder Straße nicht anfahren. Als Ersatz sollten Fahrgäste die Haltestelle Altwarmbüchen/Farrelweg nutzen.

Das ist das Programm für das Moorfest 2019 Das Moorfest findet in diesem Jahr an drei Tagen statt. Freitag, 30. August Bühne am Rathaus 17 UhrEröffnung des 18. Moorfestes mit Bürgermeister Arpad Bogya, Altwarmbüchens Ortsbürgermeister Philipp Neessen und Maskottchen Mooritz Moorhahn. 17:10 Uhr Soulviertel, Soul – Rhythm, Blues und Funk 20 Uhr Tone Fish – Irische Musik 23 Uhr DJ Hossa – Dirk Hellebrandt Bühne Parkplatz Ladenpassage 17:10 Uhr The Wishing Well aus Australien 20 UhrGREYDOGs – Musik aus den Sechziger- bis Achtzigerjahren 23 UhrDJ Jürgen – Jürgen Spieckermann Bühne Ladenpassage 17:10 Uhr Sascha Erbeck und Band – Discobeat und selbst geschriebene Songs 19 Uhr DJ Matthias 20 UhrCream Flow – Pop, Groove und Swing 23 UhrDJ Matthias Sonnabend, 31. August Bühne Rathaus 14 Uhr Davis Hannovers – Singer-/Songwriterin 15 UhrCaspo Modenschau 16:30 Uhr Celina Schultheiß, Vincent Hellmund, Sergen Horoz 18 Uhr Nanami Daiko – Japanische Trommeln 19 Uhr Julian Button – Zauberer, Bauchredner, Entertainer 20 Uhr Green River Gang 23 Uhr DJ Hossa – Dirk Hellebrandt Bühne Tandur Parkplatz 14 UhrThe Louvre Trio Bigband – deutsche Akustikmusik 16 Uhr Taktlos – Rock, Blues und Soul 18:30 Uhr Peter Kühn Band –„Blues Brothers“ und Soulsängerin Sassi 23 UhrDJ Jürgen – Jürgen Spieckermann Bühne Ladenpassage 14 Uhr Christian Gust & Ingmar Schütte – Liedermacher und Singer-/Songwriter 15:30 UhrKenpokan – sportliche Präsentation der Jugend 16 UhrDJ Jürgen und Überraschungsgast 17 Uhr Bauchredner und Zauberer 18 UhrRed Six Live – Party ist Programm - Rock, Pop, Soul 21 UhrSoulweeper 23 UhrDJ Matthias Sonntag, 1. September 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 11 UhrUmurage – Ruandische Tänze 11 Uhr Sascha Erbeck Solo 13 Uhr Jon Flemming Olsen 15 Uhr Skew Birds – Old School Rockabilly Musik Bühne Tandur Platz 11 Uhr FFB Big Band – Jazzorchester 13:30 UhrFolkstones – Folksongs, Oldies, Gospel und Country 15:40 Uhr Steve Link Band – Rock´n Roll, Siebziger- und Achtziger-Rock 18 Uhr Kuersche – Singer-/Songwriter-Indie Pop Bühne Ladenpassage 11 UhrFull Flavor – Rock und Pop von den Achtzigern bis heute 14:50 Uhr Kinderdisco – Musik für die Kleinen 15:30Uhr Singing Puppets – Puppen-Musical aus Hamburg für alle 16:30 Uhr DJ

