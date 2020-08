Isernhagen K.B

Mit sofortiger Wirkung müssen die Brüder Ronny und David Kurio ihren für Mountainbiker geplanten Parcours an der Dorfstraße zurückbauen. Dies teilt jetzt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover, mit. Anwohner hatten die Behörde und die Verwaltung eingeschaltet, weil sie die Bauarbeiten in dem Landschaftsschutzgebiet für nicht zulässig halten.

Keine Genehmigung eingeholt

Nach Aussage Abelmanns haben sich Mitarbeiter des Außendienstes in den vergangenen Tagen das etwa 6000 Quadratmeter große Areal angeschaut und festgestellt, dass die Betreiber für den Parcours im Außenbereich keine Genehmigung eingeholt haben. „Damit müssen sie so schnell wie möglich den ursprünglichen Zustand wieder herrichten“, sagt der Sprecher und fügt hinzu, dass neben der Bauaufsicht auch noch die Untere Naturschutzbehörde und die Untere Bodenschutzbehörde beteiligt seien. „Der Vorgang kann also nunmehr schnell zum Abschluss gebracht werde.“ Eine Frist, sagt Abelmann auf Anfrage, habe die Region den Brüdern nicht gestellt. „Wir gehen davon aus, dass sie unsere Forderung zeitnah umsetzen“, sagt er.

Lastwagen haben schon tonnenweise Sand und Kies geliefert

Mit dem Parcours, der als Rundkurs mit Hindernissen angelegt werden sollte, wollten sich die Kurios einen Kindheitstraum erfüllen. „Früher sind wir Motorcross gefahren, und jetzt wollen wir Bikesport mit Elektroantrieb betreiben“, sagt Ronny Kurio. Der 41-Jährige und sein Bruder David wollten auf dem Gelände ihr privates Hobby ausleben. Die Fläche hinter den Reihenhäusern an der Dorfstraße 72a haben sie dafür gepachtet. Auf Kritik der Nachbarn reagierten sie mit Unverständnis – diese hätten nicht das Gespräch mit ihnen gesucht, sondern sofort die Behörden eingeschaltet. Anwohner wie Ingrid Heimberg indes fürchteten um Flora und Fauna. Sie erklärten, dass sie durchaus mit den Lkw-Fahrern gesprochen hätten, die inzwischen mehr als zehn Ladungen mit Sand und Kies angeliefert haben.

All das müssen Kurios nun wieder abfahren lassen, auf eigene Kosten. Beide waren für eine Stellungnahme telefonisch nicht erreichbar.

Von Antje Bismark