Kirchhorst/Altwarmbüchen

Bevor es im Frühjahr wieder viele Menschen in die Landschaft rund um Isernhagen zieht, ist es seit vielen Jahren Tradition, dass die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam aufräumen – und sich zur Müllsammelaktion „Großer Rausputz“ treffen. Die Termine für Kirchhorst und Altwarmbüchen kann sich jeder nun schon im Kalender vormerken.

In Kirchhorst plant die Wählergemeinschaft die Aktion für Sonnabend, 19. März. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor der Permakultur Kirchhorst. Der Ortsrat hat seine Unterstützung schon zugesagt. In Altwarmbüchen wird der Müll eine Woche später am Sonnabend, 26. März, gesammelt. Darauf hat sich der Ortsrat gerade geeinigt. Treffpunkt ist beim TuS Altwarmbüchen an der Seestraße. Jeder ist aufgerufen, dabei zu sein und mitzumachen.

Von Carina Bahl