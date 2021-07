Altwarmbüchen

Vorweg eine schlechte Nachricht für die Altwarmbüchener: Das Moorfest 2021 fällt aus. Der Marktplatz im Zentrum an der Bothfelder Straße, der seit vielen Jahren Austragungsort der großen Sause ist, bleibt noch für Monate eine Großbaustelle. Und auch die Corona-Pandemie macht ein Fest mit Tausenden Besuchern dicht an dicht noch unvorstellbar.

Festival auf der Jacobi-Bühne vor der Hauptschule

Doch der Kulturverein Kulturtresen hat oft schon Kreativität bewiesen, wenn es darum ging, das kulturelle Leben in Altwarmbüchen voranzubringen. Und das tut das ehrenamtliche Team um Heiko Weichert auch jetzt: Zum ersten Mal soll es ein großes Festival in Altwarmbüchen geben – mit mehr als 20 Konzerten verteilt auf die kompletten Sommerferien. „Es musste jetzt alles ganz schnell gehen“, sagt Weichert mit Blick auf die Vorbereitungszeit von nur wenigen Wochen. Doch es ist geglückt: An diesem Freitag, 23. Juli, wird die sogenannte Jacobi-Bühne des Vereins auf der großen Grünfläche vor der ehemaligen Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen erstmals geöffnet.

Die Grundschule Altwarmbüchen soll ins Gebäude der Heinrich-Heller-Schule umziehen. Dort ist aktuell die Hauptschule untergebracht. Quelle: Sandra Köhler

Dort, wo bis vor wenigen Wochen noch die letzten Haupt- und Realschüler ihre Pausen verbracht haben, herrscht inzwischen gähnende Leere. Die Heinrich-Heller-Schule hat genauso wie die Realschule Ende Juni ihren letzten Jahrgang verabschiedet. Das Gebäude an der Jacobistraße steht nun leer – in zwei Jahren soll es als neue Grundschule Altwarmbüchen dann umgebaut und erweitert neu mit Leben gefüllt werden. Bis zum Beginn der Bauarbeiten habe die Gemeinde nun dem Kulturverein Kulturtresen erlaubt, das Freigelände vor der Schule für seine Open-Air-Konzerte zu nutzen, sagt Weichert erfreut. „Das Gelände ist ideal für uns.“

Getränkestände, Karussell, Biergarten und Livekonzerte

Die neue, große Profi-Bühne steht bereits auf der Grünfläche, die ersten Schausteller haben für das Festival Süßigkeiten-, Spiel- und Crêpes-Stände herangefahren. Ein Karussell kommt auch noch dazu – ebenso ein Toilettenwagen, ein Bierwagen, ein Grillstand und ein Stand für Cocktails und Weine, kündigt Weichert an. „Diesen Stand betreibt der Kulturverein dann selbst.“ Für das Publikum bei den Konzerten wird in den nächsten Tagen noch ein großes Zeltdach aufgebaut, damit das Festival auch bei Regen ein Erfolg werden kann.

Das Konzept sieht folgendermaßen aus: Von Freitag, 23. Juli, bis Mittwoch, 1. September, öffnet auf dem Hauptschulgelände täglich ein Biergarten. „Auf jeden Fall ab 15 Uhr, bei gutem Wetter vielleicht auch schon früher“, sagt Weichert. Kinder können neben dem Karussell auch die Spielgeräte des einstigen Pausenhofs nutzen. Abends gegen 19 Uhr beginnen dann meist am Wochenende die Konzerte – „und am Sonntag machen wir immer Biergarten mit Mucke“, umschreibt es der Vorsitzende. Dann beginne der musikalische Teil schon um 15 Uhr. Für den Biergarten ist der Eintritt stets frei, für die abendlichen und einen Teil der Konzerte am Nachmittag muss der Verein im Schnitt zwischen 20 und 25 Euro pro Person erheben.

Förderung sichert finanzielles Risiko des Kulturvereins ab

Bisher ging beim Kulturtresen immer nur der Hut für die Künstler herum, das ist beim Festival nun anders. „Das liegt an der Förderung“, erläutert Weichert. Der Kulturtresen habe eine Förderung von Region, Land und Bund erhalten – diese sichert das finanzielle Risiko der Veranstaltungen ab. Sollten die Eintrittsgelder einmal nicht für die Kosten reichen, decke die Förderung das ab. Im Idealfall müsse die Förderung also nicht in Anspruch genommen werden, sagt Weichert. Mit 150 bis 200 Besuchern rechne der Verein pro Auftritt.

Mehr als 20 Konzerte auf der Jacobi-Bühne Diese Konzerte können die Isernhagenerinnen und Isernhagener auf der Jacobi-Bühne sehen: Freitag, 23. Juli, 19 Uhr: Tone Fish. Sonnabend, 24. Juli, 19 Uhr: Vocaldente. Sonntag, 25. Juli, 15 Uhr: Skew Birds. Freitag, 30. Juli, 19 Uhr: Me and the Heat. Sonntag, 1. August, 15 Uhr: Under Prescher. Freitag, 6. August, 19 Uhr: Albers Ahoi!. Sonnabend, 7. August, 19 Uhr: Brazzo Brazzone. Sonntag, 8. August, 15 Uhr: Rockhouse Brothers. Mittwoch, 11. August, 19 Uhr, Andreas Bock. Donnerstag, 13. August, 19 Uhr: Thommi Baake. Freitag, 13. August, 19 Uhr: Bäm. Sonnabend, 14. August, 19 Uhr: Pablo Ardouin Shand. Sonntag, 15. August, 15 Uhr: Pudernäschen. Montag, 16. August, 19 Uhr: Jai Larkan. Freitag, 20. August, 19 Uhr: Green River Gang. Sonnabend, 21. August, 19 Uhr: Red Six Live. Sonntag, 22. August, 15 Uhr: Chill out Bluesband. Mittwoch, 25. August, 19 Uhr: Die Bösen Schwestern. Freitag, 27. August, 19 Uhr: Andy Lee Band. Sonnabend, 28. August, 19 Uhr. Clödie. Sonntag, 29. August, 15 Uhr: Stephanie & Fritz Hamburg. Dienstag, 31. August, 19 Uhr: Sistergold. Mittwoch, 1. September, 19 Uhr: Aaron English. Die einzelnen Ticketpreise finden sich online auf www.kulturtresen.de. Auf der Homepage können die Karten direkt gekauft werden, das ist aber auch spontan am Veranstaltungstag vor Ort möglich.

Der komplette Außenbereich wird in den nächsten Tagen noch eingezäunt, Konzertbesucher betreten das Gelände von der Jacobistraße (Hornbach-Parkplatz darf genutzt werden) aus und erhalten ein Armbändchen. Ab 19 Uhr ist der Aufenthalt dann nur noch mit solch einem möglich –wer im Biergarten sitzen bleiben möchte, kann aber auch vor Ort dann noch ein Ticket lösen. Um 22 Uhr ist täglich Schluss. Besucher sollten eine Maske mitbringen – je nach Inzidenzwertentwicklung müsste die bis zum Platz getragen werden. Für die Kontaktnachverfolgung ist ein Einchecken per Luca-App möglich, alternativ gibt es die klassische Kontaktliste auf Papier. Der Kulturtresen ist optimistisch, dass das Festival auf der Jacobi-Bühne gut angenommen wird. „Wir haben auf eine gute Mischung bei den Konzerten geachtet“, sagt Weichert.

Das Quintett Vocaldente und Rocker Andy Lee treten ebenfalls auf der Jacobi-Bühne in Altwarmbüchen auf. Quelle: privat

Für den Kulturtresen bedeutet das Festival aber auch jede Menge ehrenamtlichen Einsatz: Wer das Team unterstützen möchte – und sei es auch nur mal zeitweise für eine Schicht am Stand oder beim Auf- und Abbau, kann sich per E-Mail an info@kulturtresen.de melden.

