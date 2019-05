Ein, zwei oder gleich drei Fahrzeughallen? Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Autobahn in Isernhagen F.B. gibt es mehrere Varianten. Während die Feuerwehr für die größte Lösung plädiert, empfiehlt die Verwaltung den Mittelweg. Die Politik berät darüber am Donnerstag, 9. Mai.