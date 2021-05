Isernhagen F.B

Ob Geige, Gitarre, Klarinette oder Klavier: Seit vielen Jahren gehört die Instrumentenstreichelwiese zu den alljährlichen Veranstaltungen der Musikschule Isernhagen-Burgwedel. Das Angebot kann die Musikschule auch im zweiten Corona-Jahr nicht in den eigenen Unterrichtsräumen an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. auf die Beine stellen. Deshalb können rund 100 potentielle Instrumentalschüler und -schülerinnen mit ihren Eltern auch nicht durch das Musikschulgebäude von Raum zu Raum gehen, um ihr Lieblingsinstrument zu finden, auszuprobieren und die Musiklehrer der Schule persönlich kennenzulernen.

Musikschule bittet zur Onlinestreichelwiese

Stattdessen bietet die Musikschule nun für Sonnabend, 29. Mai, eine Onlinestreichelwiese über die Plattform Zoom an. Bei der Informationsveranstaltung steht das Kollegium für Fragen und das Kennenlernen der Instrumente bereit. Von 15 bis 17 Uhr können Kinder und Eltern jede halbe Stunde einen virtuellen Raum mit einer oder mehreren Lehrkräften und ihrem Instrument betreten. Das einzige, was dafür erforderlich ist, ist ein Link mit Meeting-ID und Kenncode. Eine Software muss für Zoom nicht heruntergeladen werden. „Die Familien gelangen dann in einen Warteraum und werden von dort von mir oder der Büroleiterin abgeholt, nach Wunschinstrumenten befragt und in die entsprechenden Räume weitergeleitet“, erläutert Musikschulleiter Andreas Fingberg-Strothmann das Prozedere.

Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren

An diesem Nachmittag sind insbesondere Kinder ab sechs Jahren eingeladen, die sich für Musik oder Instrumente interessieren oder deren Eltern das Interesse dorthin lenken möchten. Außer der Möglichkeit, Lehrkräfte und Instrumente virtuell kennenzulernen, können auch persönliche Probestunden vereinbart werden. Weitere Auskünfte erteilt die Musikschule montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr unter Telefon (05139) 4088. Weitere Informationen sind auch per E-Mail an musikschuleisernhagenburgwedel@t-online.de erhältlich. Der Zugang zur virtuellen Streichelwiese am 29. Mai, von 15 bis 17 Uhr, ist auf der Startseite der Musikschule www.musikschule-isernhagen-burgwedel.de zu finden.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Zudem können die Eltern ihren Nachwuchs zum Unterricht, den Elementarkursen, dem Instrumental- und Gesangsunterricht ab sofort anmelden. Der Musikschulunterricht beginnt in der Regel dann im September.

Von Katerina Jarolim-Vormeier