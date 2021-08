Isernhagen N.B

Eine Eingewöhnung in eine neue Umgebung ist nicht immer ganz leicht. Erst recht nicht für die Jüngsten. Während die Schulkinder in Isernhagen noch ihre Sommerferien genießen, hat das neue Betreuungsjahr in den Kitas bereits begonnen. Überall lernen gerade Krippen- und Kindergartenneulinge die Einrichtungen kennen.

„Receber“ und „Ahlan wa sahlan“ heißt es am Eingang der Kita Kunterbunt in N.B.– „Willkommen“ auf Portugiesisch und Arabisch. Kita-Leiterin Beate Schreier möchte alle Kinder herzlich begrüßen können – auch diejenigen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. „Wir führen die Kinder ganz sanft, individuell und in einem an ihre Bedürfnisse angepassten Tempo ein“ sagt sie. Und das funktioniert offenbar gut: Auf die Frage, was ihr am besten in der Kita gefalle, antwortet die vierjährige Finja, die neu im Kindergarten ist: „Die kleine Ecke hier!“ – und muss dann sofort auf dem grünen Teppich im Flur mit ihren neuen Freundinnen weiterspielen.

Finja (links, 4) und Lucie (3) spielen gerne mit Lego. Quelle: Nina Andresen

In der Krippe und im Kindergarten ist ein Großteil des Tagesablaufes von Corona unberührt geblieben. Eine Masken- oder Testpflicht gibt es nicht. Die Erzieherinnen tragen nur auf den Gängen einen Mundschutz. Mimik und Gestik sollen für die Kinder sichtbar bleiben, damit sie sich an ihrer Bezugsperson orientieren können, erklärt Kim Sommerau, Erzieherin in der Krippengruppe „Zwerge“. Inzwischen gibt es für die Kinder freiwillige Corona-Lollitests, die die Gemeinde jedem Kind zweimal pro Woche zur Verfügung stellt.

Elternabend statt individueller Kennenlerngespräche

Die Eingewöhnung jedoch ist von Corona überlagert, denn dabei kommen die Eltern dazu. „Die Eltern der anderen Kinder dürfen nur bis zur Terrassentür“, sagt Schreier zum Hygienekonzept. Die Eltern der Eingewöhnungskinder dürften mit einer FFP2-Maske rein, um ihre Kinder zu begleiten. Als Ersatz für den Erstkontakt und das Kennenlerngespräch hätten die Erzieherinnen in diesem Jahr einen Outdoor-Elternabend ausgerichtet. Die Anwesenden mussten geimpft, genesen oder getestet sein. Um alle Eltern auf dem Laufenden zu halten, würde es zudem immer wieder Aushänge und Fotos an den Fenstern geben, ein E-Mail-Verteiler sei ebenfalls eingerichtet.

So werden die Kinder (und normalerweise auch die Eltern) am Eingang der Kita begrüßt. Quelle: Nina Andresen

In der Krippe gibt es einen „sicheren Hafen“

Bei der Eingewöhnung, die im Schnitt zwischen vier und sechs Wochen dauert, arbeite die Krippe angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell. „Im Fokus steht in erster Linie das Kind“, sagt Schreier. Das Kind müsse mit der Erzieherin als neue Bezugsperson eine gute Beziehung aufbauen, damit das Elternteil mit einem guten Gefühl zur Arbeit fahren könne. In den ersten drei Tagen der Eingewöhnung würde das Kind nach dem Morgenkreis und dem gemeinsamen Frühstück zum ersten Mal in der Freispielphase für einen sehr kurzen Zeitraum von seinen Eltern getrennt. „Die Eltern bleiben dann an einem festen Platz – einem sicheren Hafen, zu dem die Kinder jederzeit zurückkommen können, um zu kuscheln oder eine Pause zu machen“, so Sommerau. Auch für die Erwachsenen sei es manchmal nicht leicht, loszulassen, weiß Schreier.

Die Erzieherinnen haben einen „Eingewöhnungstisch“ vorbereitet. Quelle: Nina Andresen

Reizüberflutung für Kinder nach dem Corona-Jahr

„Je weiter der Reifeprozess eines Kindes fortgeschritten ist, desto leichter ist die Eingewöhnung“, sagt Schreier. Corona habe diesen aber ein wenig verlangsamt – denn Babyschwimmkurse und Spielkreise, in denen die Kinder schon in größeren Gruppen unterwegs sein konnten, haben nicht stattgefunden. Die Krippe mit der Lautstärke und den vielen Reizen sei daher ganz schön viel am Anfang für manche Kinder. „Sie kennen es weniger, in einen solchen Pulk geworfen zu werden“, sagt Sommerau. Das brauche dann etwas mehr Zeit.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Kindergarten verlaufe die Eingewöhnung meist einfacher. Die Kinder seien schon älter und oft bereits durch die Krippe an den Kita-Alltag gewöhnt, weshalb die Eltern nur kurz zu Beginn dabei blieben. Für die Kindergarten-Kinder habe Corona durchaus auch einen positiven Effekt gehabt, hat Schreier festgestellt. „Die Kinder entfalten und entwickeln sich schneller, da vieles nicht von den Eltern übernommen werden kann.“ Da die Eltern draußen bleiben müssten, ziehen sich die Kinder ihre Hausschuhe selbst an, suchen sich selbst ihre Sachen zusammen – „und müssen auch mal die Brotdose selbst aufheben, wenn sie aus dem Rucksack gefallen ist.“

Von Nina Andresen