Isernhagen N.B

Ein Neustart ist in Sicht: Ab Montag, 31. Mai, sollen Besucher wieder selbst in den Regalen der Bücherei Auf dem Windmühlenberge in Isernhagen N.B. nach neuem Lesestoff stöbern dürfen. Coronabedingt war die Bücherei lange Zeit geschlossen – jetzt laufen die Planungen für die Wiedereröffnung.

Bücherei öffnet unter Corona-Auflagen für Besucher

Ab Ende Mai möchte das ehrenamtliche Team, das die kleine Bücherei an der Grundschule N.B. seit 2004 betreut, wieder Familien empfangen – montags und donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr. Der Eingang zur Bücherei erfolgt über das Schulhoftor. In der Bücherei gelten die gängigen Hygieneregeln in der Corona-Pandemie: Mindestabstände, nicht zu viele Besucher gleichzeitig und Masken sollen das Infektionsrisiko minimieren. Rund 14.000 Medien stehen dann wieder für die Ausleihe bereit – von Belletristik, Sachbüchern, Kinder- und Jugendbüchern über Hörbücher für Erwachsene bis hin zu CDs und DVDs für Kinder und Jugendliche.

Von Carina Bahl