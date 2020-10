Isernhagen N.B

Einbrecher haben zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonnabend, 10 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Ortfelde in Isernhagen N.B. die Schlösser von zwei Kellertüren geknackt. Aus einem der Keller verschwand Porzellan, ob aus dem anderen ebenfalls etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben. Einen Anhaltspunkt haben die Beamten bereits. „Ein Anwohner hörte gegen 3 Uhr Schlaggeräusche im Haus. Ob es jedoch zwischen diesen und dem Einbruch einen Zusammenhang gibt, steht nicht fest“, sagte ein Polizeisprecher des Kommissariats Großburgwedel. Zeugen melden sich unter Telefon (05139) 9910.

Von Thomas Oberdorfer