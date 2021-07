Die Gemeinde soll einen freien Träger suchen, der künftig den Ganztagsbetrieb an der Grundschule Isernhagen N.B. übernimmt. Der Rat hat dafür am Montagabend grünes Licht gegeben – wenn auch mit Einschränkungen.

