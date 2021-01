Isernhagen N.B

Es fehlen Eier zum Kuchenbacken und der Supermarkt hat schon geschlossen? Das ist in Isernhagen kein ernsthaftes Problem. Denn die örtlichen Landwirte setzen immer stärker auf den Rund-um-die-Uhr-Verkauf in Automaten mit Selbstbedienung. Der Hof Gerns in Isernhagen N.B. hat gerade den neuesten Verkaufsstand im Gemeindegebiet in Betrieb genommen. Kurz hinter der Hofeinfahrt Am Ortfelde 105, markiert durch ein grünes Fahrrad, stehen in einem überdachten Bereich zwei Kühlschränke voll mit landwirtschaftlichen Produkten.

Ob Kartoffeln aus der Region, selbst erstellter Fruchtaufstrich, Äpfel aus dem Alten Land oder Honig aus eigener Erzeugung – jedes Produkt wird mitsamt seiner Nummer hinter einer gläsernen Front präsentiert. Auf einer Tafel rechts neben den Kühlschränken stehen die Preise zu den Nummern. Wie am Kaffeeautomaten drücken die Kunden die Tasten mit der gewünschten Ziffernkombination und zahlen anschließend den jeweiligen Preis. Dann gibt der Automat die Ware frei. Mit dem Herausnehmen sollte der Kunde nicht zu lange warten, sagt Landwirt Heinz Gerns. „Irgendwann schließt sich die Klappe wieder automatisch.“

Anne Sallee aus Isernhagen N.B. kauft am Automaten von Hof Gerns Kartoffeln und Eier. Quelle: Gabriele Gerner

Automat auf dem Hof Gerns gibt auch Wechselgeld heraus

„Was muss ich denn zuerst drücken?“, fragt eine Frau, die gerade zum ersten Mal am Automaten bei Gerns einkauft. Heinz Gerns erklärt die Funktionsweise. „Für den Fall, dass jemand einmal nicht weiterkommt beim Kaufen, steht auch unsere Telefonnummer am Automaten“, sagt Melanie Gerns. „Der Automat nimmt 5-, 10- und 20-Euro-Scheine sowie Münzgeld an“, erklärt sie. „Und Wechselgeld gibt er auch heraus“, sagt ihr Mann. Auch die Bezahlmöglichkeit per Girocard sei für die Zukunft geplant, so Heinz Gerns.

Das Angebot wird gut genutzt – nicht nur nach Ladenschluss

Anne Sallee aus Isernhagen N.B. hat den Automaten schon häufiger genutzt. „Die Kartoffeln sind super“, sagt sie, während sie ihre Waren zum Auto trägt. Melanie und Heinz Gerns sind zufrieden damit, wie die Kunden das neue Angebot annehmen. Auch tagsüber – nicht nur nach Ladenschluss – werde das Angebot gut genutzt. Es scheint, als treffe der Betrieb mit seiner Idee den Nerv der Kunden: Sie fördern einen lokalen Betrieb. Die frischen Eier kommen von Hühnern aus dem hofeigenen Hühnermobilstall, der in der Nähe des Seehauses steht. Der Honig stammt von den 24 Bienenvölkern der Familie Germs.

In Zukunft: Selbstgemachte Nudeln und Bienenwachstücher

Gern würden die Betreiber in Zukunft auch selbst gemachte Nudeln anbieten. „Doch dazu muss wegen der Vollei-Verwendung erst eine Erlaubnis des Veterinäramtes vorliegen“, sagt Melanie Gerns. Auch Bienenprodukte wie Abdecktücher und Brotbeutel aus Wachs könnte sie sich gut im Automaten vorstellen. „Doch irgendwann ist dann auch der Automat voll“, sagt sie und lacht.

Melanie und Heinz Gerns freuen sich darüber, dass ihr Lebensmittel-Verkaufsautomat gut angenommen wird. Quelle: Gabriele Gerner

Ob der Lockdown die Nutzung des Verkaufsautomaten befördert habe? „Das kann man schlecht sagen“, sagt Heinz Gerns. Fest steht, dass das Angebot zur Pandemie-Zeit passt: Immerhin ist der Kaufvorgang kontaktlos und an der frischen Luft möglich. Und in Corona-Zeiten wüssten die Kunden allemal es zu schätzen, wenn sie in nicht in vollen Supermärkten Schlange stehen müssen.

Aber auch für die jungen Leute in Isernhagen verbirgt sich im Selbstbedienungsautomaten eine kleine Besonderheit: Wer nicht ganz so gesund mit Obst und Gemüse unterwegs sein will, bekommt per Knopfdruck auch ein mit Süßigkeiten gefülltes „Schnökertütchen“.

Selbstbedienung liegt im Trend Der Trend geht zum regionalen Verkaufsstand mit Selbstbedienung: Auf dem Eierhof Isernhagen der Familie Gosch in Kirchhorst an der Straße Großhorst 22 gibt es ein Selbstbedienungshäuschen mit Eiern und Kartoffeln sowie einen Verkaufsautomaten. Während Eier und Kartoffeln über eine Vertrauenskasse angeboten werden, gibt der Automat seine Waren nur gegen Bar- oder Girocard-Zahlung heraus. Im Sortiment sind Eierlikör, Eiernudeln sowie Wildschwein-Spezialitäten aus Isernhagen. Friedel Könecke in Isernhagen F.B. bietet schon seit mehr als 20 Jahren Eier, Kartoffeln und Honig aus einem selbst gebauten Häuschen in Höhe der Hauptstraße 44 an. Die Produkte stammen von Höfen im Umland. Die Kunden müssen die Warennummer eintippen und passend bezahlen. Der ganzheitliche Landwirtschaftsbetrieb Permakultur Kirchhorst bietet von Frühjahr bis Spätherbst Waren in einem pinken Kühlschrank an, der am Anfang der Straße Kollberg steht. Gefüllt ist er üblicherweise mit Salaten, Obst und Gemüse der Saison – ebenfalls mit Vertrauenskasse. Wer auch im Winter frischen Salat von der Permakultur beziehen möchte, kann Bestellungen per Telefon oder Whatsapp an die Nummer (01 70) 2 72 66 20 richten.

Von Gabriele Gerner