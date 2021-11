Isernhagen N.B

Die Gespräche, die die Parteien nach der Kommunalwahl im September miteinander geführt hatten, haben auch im Ortsrat Isernhagen N.B. am Dienstagabend für eine harmonische konstituierende Sitzung gesorgt. Wie bisher bei allen Wahlen in den neuen Gremien der Gemeinde seit Start der neuen Legislaturperiode am 1. November wurden auch die Posten in N.B. ohne Gegenstimme verteilt. Neuer Ortsbürgermeister ist Marco Zajac (CDU). Er kann auf eine absolute Mehrheit der CDU im Ortsrat bauen – die Christdemokraten hatten sich bei der Kommunalwahl vier der sieben Sitze im Gremium gesichert. Entsprechend ging auch der Stellvertreterposten an die CDU: Ann-Kathrin Katz wird Zajac künftig zur Seite stehen.

Supermarkt, Bücherei und Bürgerbüro-Nebenstelle als Themen

Günter Leydecker (SPD), der seit 2016 Ortsbürgermeister in N.B. war, hatte nicht mehr kandidiert. Er scheidet nach 36 Jahren aus dem Ortsrat N.B. aus. Dem neuen Gremium gab er aber noch die wichtigsten Themen an die Hand: den Erhalt der Bürgerbüro-Nebenstelle in der Buhrschen Stiftung sowie die Sicherung des Supermarktes im Zentrum von N.B. „Ein Bioladen wäre für mich keine Nahversorgung“, machte er klar. Auch die ehrenamtlich geführte Bücherei Auf dem Windmühlenberge habe jede Unterstützung des Ortsrates verdient. „Es war eine gute Zeit“, bilanzierte Leydecker zum Abschluss.

Diese gute Zeit will Zajac nun fortsetzen. „Mir ist wirklich wichtig, dass wir hier gut zusammenarbeiten und gemeinsam die richtigen Fäden für den Ort ziehen“, sagte der frisch gewählte neue Ortsbürgermeister bei der virtuellen Sitzung. Zajac ist in Walsrode aufgewachsen und lebt mit seiner Familie seit 2016 in Isernhagen N.B. Der dreifache Vater ist beruflich in der Marktentwicklung für einen großen Chemiekonzern tätig und daher oft auf Reisen. „Ich habe aber ein starkes und engagiertes Team im Ortsrat“, betont der 49-Jährige. „Und ich nehme mir gern die Zeit für das Ehrenamt.“ Im Förderkreis und im Schulvorstand der Grundschule Auf dem Windmühlenberge habe er sich schon engagiert. „Ich fühle mich sehr wohl in N.B.“, sagt Zajac. Neben der Grundschule liege ihm vor allem am Herzen, die Vereine im Dorf zu stärken und noch mehr miteinander zu vernetzen.

Abschied und Feiern sollen nachgeholt werden

Neben Zajac und Katz gehören ab sofort Melanie Gerns (CDU), Heinrich Bätke (CDU), Gudrun Krone-Höpfner (SPD), Karsten Kowala (FDP) und Anke Schmidt (Grüne) dem neuen Ortsrat an – Letztere fehlte jedoch bei der konstituierenden Sitzung. Coronabedingt waren die ersten Entscheidungen des Ortsrates Absagen: Das Seniorenkaffeetrinken und das Treffen mit den Vereinen im Dorf wolle man im nächsten Jahr nachholen, ebenso die gebührende Verabschiedung der nun ausgeschiedenen Politiker.

Von Carina Bahl