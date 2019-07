Isernhagen N.B

Geboren ist sie in Hannover-Bothfeld, doch das spielte für sie später keine große Rolle mehr: „Ich bin Isernhagenerin durch und durch“, sagte Renate Matz-Schröder einmal. Jetzt ist N.B.s langjährige Ortsbürgermeisterin tot. Sie starb in der Nacht zu Sonntag mit 65 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit.

20 Jahre lang hatte Renate Matz-Schröder im Rat mitgewirkt

Mit einer Schweigeminute gedachten ihre ehemaligen Ratskollegen am Montagabend der engagierten CDU-Politikerin. Von 1996 an hatte sie 20 Jahre lang im höchsten kommunalpolitischen Gremium mitgewirkt, hatte unter anderem mehrere Jahre lang den Ausschuss für Soziales, Familie, Jugend und Senioren geleitet. Für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz erhielt sie, die eins über die Frauen-Union in die Kommunalpolitik gerutscht war, Ehrungen sowohl von der Gemeinde als auch dem Städte- und Gemeindebund.

Doch vor allem war sie 15 Jahre lang Ortsbürgermeisterin in Isernhagen N.B. Ihre ganze Leidenschaft habe sie in diese Aufgabe gesteckt, hatte Renate Matz-Schröder nach ihrem Ausscheiden aus dem Ortsrat 2016 bilanziert – und das ganz simpel begründet. „Ich liebe dieses Dorf einfach!“ Es gab kaum einen Verein im Ortsteil, in dem sie nicht Mitglied war. Keine Versammlung, kein Jubilarbesuch, den sie je verpasst hätte. Grüße und Blumensträuße überbrachte die kaufmännische Angestellte im Unternehmen ihres Mannes auch mal schnell morgens vor der Arbeit. Den Urlaub legte die Familie nach den Sitzungsterminen fest. Für die Seniorenweihnachtsfeier schmückte Renate Matz-Schröder („ich bin ein Weihnachtsmensch“) gern eigenhändig die Begegnungsstätte. Und die Treffen mit den Vereinen bereiteten ihr ebenso große Freude.

„Sie war unglaublich engagiert“

„Sie hat für ihre Themen gebrannt und sich unglaublich engagiert“, sagt Isernhagens ehemaliger CDU-Vorsitzender Burkhard Kinder. Er war mehr als 20 Jahre lang auch in N.B. Renate Matz-Schröders politischer Weggefährte und hatte zu dieser Zeit als Parteichef auch den damals legendären alljährlichen CDU-Ball im Januar im Gasthaus Dehne zu verantworten. „Aber Renate Matz-Schröder war die Mutter, sie war der Motor des CDU-Balls.“

Unermüdlich und voller Energie habe sie geplant und organisiert. Durch ihr Nachbohren rückten Sponsoren auch mal eine einwöchige Reise nach Las Vegas als Tombolagewinn heraus. Sie kümmerte sich um die Einladungen und kreierte auch noch selbst den Tischschmuck. Doch nicht nur im Ballsaal sollte „ihr“ N.B. glänzen, auch sonst lag ihr die Visitenkarte sehr am Herzen, die der Ort abgab. So habe Renate Matz-Schröder beispielsweise örtliche Betriebe motiviert, die Gemeinde bei der Grünpflege zu entlasten und zuvor schnöde Verkehrsinseln in kleine Blumenoasen zu verwandeln, erinnert sich Kinder. „Sie war ein außergewöhnlicher Mensch und dazu extrem authentisch.“

Renate Matz-Schröder hinterlässt ihren Ehemann, ihre Tochter und eine Enkelin.

Von Frank Walter und Carina Bahl