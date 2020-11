Isernhagen - In Niedernhägener Bauernschaft richtet Feuer in Firmenanbau großen Schaden an

Die Feuerwehr Isernhagen ist am Montagmorgen um kurz nach Mitternacht zu einem Brand in der Niedernhägener Bauernschaft (NB) ausgerückt. Bei dem Feuer in einem Firmenanbau wurde niemand verletzt.