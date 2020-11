Niedernhägener Bauernschaft

Alarm um kurz nach Mitternacht: Die Feuerwehr Isernhagen ist am frühen Sonntagmorgen gegen 0.15 Uhr wegen eines Brandes im Ort Niedernhägener Bauernschaft ausgerückt. Dort ist in einem Anbau einer Firma für Schwimmbadtechnik aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Derzeit sind die Rettungskräfte an der Straße Am Ortfelde an der Brandstelle im Einsatz. Über das Ausmaß des Feuers und mögliche Verletzte liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Mehr in Kürze

Von Ingo Rodriguez