Kirchhorst

Wenn in anderen Ortschaften der Heiligabend längst ausklingt, dann geht er in Kirchhorst erst so richtig los: Zum 18. Mal hatte der Förderverein der freiwilligen Feuerwehren in diesem Jahr zum mitternächtlichen Singen unterm Weihnachtsbaum eingeladen. Bei Glühwein und alkoholfreiem Punsch trafen sich die Kirchhorster und sangen gemeinsam Weihnachtslieder. Damit auch jeder mitmachen konnte, waren die Texte aufgedruckt auf kleine Laternen.

Nicht nur die, die im Ort wohnen, nutzen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch gern. Laut Ortsbürgermeister Herbert Löffler, kommen auch gerade jene jungen Menschen zum Singen unterm Weihnachtsbaum, die in Kirchhorst aufgewachsen sind und nun den Weihnachtsbesuch zu Hause mit einem fröhlichen Wiedersehen mit alten Bekannten verbinden wollen. Wie Eike aus Aachen, Dominik aus Hannover und Ingrid aus Elgershausen (Gemeinde Schauenburg/Landkreis Kassel). „Es war ein wunderschöner Abschluss des Tages nach Bescherung, Weihnachtsessen und Besuch der Christmette und zugleich ein hoffnungsvoller Beginn in die besinnlichen Feiertage, den wir alle nicht mehr missen wollen und sicher im nächsten Jahr wieder veranstalten“, sagte Löffler.

Zur Galerie Ein ganz besonderes Treffen lockt Alt und Jung, Klein und Groß in Kirchhorst am Heiligabend: Beim Singen unterm Weihnachtsbaum kommt das Dorf zusammen.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler