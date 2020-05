Isernhagen H.B

Durch das beherzte Eingreifen von Nachbarn konnte in Isernhagen H.B. ein kleiner Brand schnell gelöscht werden. Diese wurden von einem Zeugen am Sonnabend gegen 20.40 Uhr alarmiert, der beobachtet hatte, dass der Holzpfosten eines Maschendrahtzauns an der Burgwedeler Straße Feuer gefangen hatte.

Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit 200 Euro an und hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. „Eine Selbstentzündung ist sehr unwahrscheinlich, darum ermitteln wir“, erläutert Polizeisprecher Ralf-Emil Bahn und bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer