Isernhagen

„Ich würde nie einen positiven Zusammenhang herstellen zwischen Corona und Fluglärm. Das wäre Zynismus und absolut unangebracht“, meint Dieter Poppe. Der Sprecher der Initiative Besser ohne Nachtflug – Hannover Airport (BON-HA) findet klare Worte für die momentane Ausnahmesituation: „Klar ist es leiser, weil viele Flüge aufgrund der Umstände nicht starten können. Aber um welchen Preis? Da geht es um Arbeitsplätze und Existenzen. Wenn wir das alles überstanden haben, dann können wir uns wieder über Fluglärm streiten.“

In der Tat: Dass es nachts so ruhig war am Himmel über Isernhagen, dürfte lange her sein. Aber diese Ruhe hat einen schalen Beigeschmack. Noch vor zwei Wochen hatte Siegfried Lemke, stellvertretender Vorsitzender des Umweltschutzvereins Isernhagen und Betreiber einer privaten Fluglärm-Messtation in Kirchhorst, kaum einen Unterschied zum leidigen Normalzustand feststellen können. Doch jetzt sagt er: „Es herrscht tatsächlich Ruhe am Nachthimmel. Dieser Eindruck, den auch meine Nachbarn registriert haben, wird durch die Messwerte bestätigt.“ Das gelte zumindest für Kirchhorst. Die Messwerte lassen sich online ablesen.

Großer Rückgang in Kirchhorst , kleiner in Isernhagen N.B.

Während die Station dort noch in den Tagen zuvor regelmäßig zwischen sieben und 14 Flügen pro Nacht aufzeichnete, herrscht seit Sonntag, 22. März, Ruhe. „Selbst meine Frau, die eigentlich keine Probleme hat, sagt, sie schlafe gleich ganz anders“, berichtet Lemke. Der Blick auf die ebenfalls privat betriebene Messstation in Isernhagen N.B. habe ihn allerdings erstaunt: „Dort ist nicht so ein deutlicher Rückgang erkennbar.“ Für dieses Phänomen hat er eine Erklärung parat: „Des Rätsels Lösung ist offensichtlich die steife Brise aus Richtung Osten.“ Die verbliebenen Flugzeuge landen kaum noch über Isernhagen, dafür starten sie vermehrt in Richtung N.B. – und sind dann über Kirchhorst bereits so hoch, dass sie kaum noch registriert werden.

Das ist wie gesagt ein deutlicher Unterschied zum jahrelangen Status Quo in Kirchhorst. Im Jahr 2019 hatte Lemke noch so viele Nachtflüge wie nie zuvor gemessen: 878 nächtliche Überflüge im Monat Juli stellten einen neuen Negativrekord dar. Zudem hatte im September und Oktober die Zahl der Nachtflüge sogar deutlich über denen am Tag gelegen.

Die Messstation in Kirchhorst wird zwar privat betrieben und nicht von offizieller Stelle anerkannt. Ihre Ergebnisse sind jedoch laut Lemke, der zeitweise auch als Fluglärmschutzbeauftragter der Gemeinde aktiv war, durchaus aussagekräftig.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler