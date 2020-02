Altwarmbüchen

Mit Kunstwerken ist das so eine Sache: „Über Kunst kann man diskutieren, aber nicht streiten“, meinte Arne Grävemeyer ( CDU) in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Altwarmbüchen. Gestritten wurde tatsächlich nicht, aber fleißig diskutiert, und am Ende stand eine einstimmige Beschlussempfehlung: Bunte runde Köpfe ohne Krone auf eckigen Stelen – so soll das erste öffentliche Kunstwerk für das Neubaugebiet Wietzeaue aussehen.

Kunstschule Isernhagen soll Skulpturen anfertigen

Gerade einmal 2000 Euro stehen für das Kunstwerk im Etat bereit. Da Künstler mit größerer Reputation mit dieser Summe kaum zu begeistern sein dürften, hatte sich die Gemeinde an die als Verein geführte Kunstschule Isernhagen gewandt. Diese gibt mit fünf Dozenten alljährlich rund 60 Kurse für Kinder von vier bis zwölf Jahren.

Die Kunstschule ist auch durchaus willens, die kleine Freifläche an der Erna-Schütte-Straße mit einer Skulpturengruppe zu bereichern. Allerdings sind ihre Möglichkeiten beschränkt, wie die Leiterin Britta Höfling und deren Stellvertreterin Birgit Widderich im Ortsrat klar machten. So könne die Kunstschule in ihrem einzigen Raum auf dem Isernhagenhof weder Beton gießen noch Metall schweißen. Die Idee, eine metallverarbeitende Firma mit an Bord zu holen, sei nicht von Erfolg gekrönt gewesen. „Wir haben Betriebe angeschrieben, aber keine Antwort erhalten“, so Höfling.

Bunte Köpfe ruhen auf Stelen aus Eichenholz

So will die Kunstschule für ihre Skulpturen nun auf andere Werkstoffe setzen, mit denen sie sich auskennt und die sie selbst verarbeiten kann. Geplant ist ein Werk, das passend zu den vielen Familien im Neubaugebiet einen Mann, eine Frau und zwei Kinder symbolisiert. Deren abstrakt dargestellten Gesichter sollen aus bei 1200 Grad Celsius gebranntem Ton angefertigt werden. Die Form der Gesichter bleibt wie bei einem im Ortsrat gezeigten Muster, allerdings in fröhlichen Farben gestaltet und ohne Kronen. Montiert werden sollen die Köpfe auf verschieden großen Eichenbalken, die als Stelen aufgestellt werden. 200 Jahre könne das Holz überdauern, sind Widderich und Höfling überzeugt.

Angst vor Vandalismus

Um der Sicherheit Genüge zu tun, soll der Baubetriebshof der Gemeinde die Eichenbalken mit U-Pfosten in einem Betonfundament verankern. „Die Skulpturen dürfen ja nicht umkippen und auch keine spitzen Ecken haben.“ Jessica Rothhardt (Grüne) wollte allerdings auch nicht ausschließen, dass das erste Kunstwerk in der Wietzeaue das Ziel von Vandalismus werden könnte. Denn: „Um bei der Familie den multikulturellen Trend in der Gesellschaft zu berücksichtigen, ist der Junge als Schwarzer dargestellt“, heißt es in der entsprechenden Verwaltungsvorlage, die nach dem Ortsrat nun noch den Planungs- und Bauausschuss passieren soll. Sollte es zu Beschädigungen kommen, so dürfe die Gemeinde laut Rothhardt nicht klein beigeben. „Wir müssen uns einig sein, dass das Objekt dann ersetzt wird.“

