Altwarmbüchen

Umstritten war der Beschluss, die Grundschule Altwarmbüchen von der Bernhard-Rehkopf-Straße in die auslaufende Heinrich-Heller-Hauptschule umziehen zu lassen, allemal. Vor allem Eltern hatten sich dagegen ausgesprochen. Beschlossen ist der Umzug dennoch. Voraussichtlich ab dem Schuljahr 2022/2023 sollen Altwarmbüchens Grundschüler an der Jacobistraße unterrichtet werden.

Neubaugebiet auf Grundschulgelände

Doch was passiert mit dem Gelände der dann leer stehenden Grundschule Altwarmbüchen an der Bernhard-Rehkopf-Straße? Ein Neubaugebiet ist das Ziel, das hatten Politiker und Gemeindeverwaltung von Anfang an deutlich gemacht. Konkrete Pläne gibt es dafür bisher jedoch noch nicht.

Geht es nach der SPD-Ratsfraktion, soll sich das nun möglichst schnell ändern. Sie beantragt, Geld in die Haushalte 2021/2022 einzustellen, um die Planungen für das Neubaugebiet an der Bernhard-Rehkopf-Straße aufzunehmen. Die Sozialdemokraten wünschen sich auf dem Gelände neben der Christophoruskirche zukunftsfähige Bauprojekte, die „familienfreundlich, generationenübergreifend, barrierefrei und ökologisch“ geplant werden.

Bezahlbarer Wohnraum und Sozialwohnungen

Es soll kleinere Wohnungen für Senioren geben, aber auch größere für Familien. Das Wichtigste: Die Mietpreise sollen bezahlbar sein. Auch Sozialwohnungen sollen laut Vorstellung der SPD auf der Fläche realisiert werden. Zu prüfen wäre obendrein, ob auch Sozialeinrichtungen oder gar eine Kita an diese Stelle ziehen könnten. Die Bürger sollen laut Antrag in die Planung für das Neubaugebiet mit eingebunden werden.

Der Antrag der SPD ist am Donnerstag, 9. Juli, Thema in der öffentlichen Ratssitzung. Diese beginnt um 18.30 Uhr im Schulzentrum am Helleweg in Altwarmbüchen. Bürger sind willkommen – jedoch in begrenzter Anzahl und unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln. Neben dem SPD-Antrag geht es unter anderem um die Förderung der neuen Kita Fuchsbau, den Umbau der Sporthalle an der Grundschule Isernhagen N.B. und die Baumschutzsatzung für die Gemeinde Isernhagen.

Von Carina Bahl