Nach zahlreichen Ausstellungen in Polen und der Ukraine können sich nun auch die Isernhagener auf die Werke von Lesja Kvyk freuen. In der Galerie im KulturKaffee Rautenkranz sind von Sonntag, 1. März, bis Mittwoch, 15. April, Grafiken und Malereien der Künstlerin zu sehen. Einen ersten Eindruck von der Kulturschaffenden sowie ihren Werken gibt es für die Besucher am Sonntag, 1. März. Lesja Kvyk führt dann ab 17 Uhr persönlich durch die Ausstellung.

Viele Werke von Lesja Kvyk sind ausgestellt

Die gebürtige Ukrainerin absolvierte unter anderem die Ivan-Trusch-Fachschule für angewandte Kunst sowie die Nationale Kunstakademie Lviv. Zudem war Kvyk 2006 Stipendiatin des polnischen Förderprogramms Gaude Polonia. Werke von ihr finden sich unter anderem in der Lviver Gemäldegalerie, im Lviver Nationalmuseum sowie in der Galerie Gerdan. „ Lesja Kvyk versteht es, in ihren Arbeiten das Komische im Banalen, die Poesie des Alltäglichen zu erkennen und die Hektik des Alltags in philosophische Parabeln zu verwandeln“, schreibt die Kunsthistorikerin Natalia Kosmolinska über die Künstlerin. Und weiter: „Ihre Grafik ist lakonisch wie japanische Poesie. Ihre Malerei ist so aufrichtig wie ein Kinderbild.“

Die Ausstellung im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B., ist sonntags bis mittwochs von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.

Von Lisa Otto