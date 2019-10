Isernhagen N.B

„Parts of Crossroads“ ist die neue Ausstellung überschrieben, die ab Sonntag, 13. Oktober, in der Galerie Vera Lindbeck, Leddinring 23, in Isernhagen N.B. zu sehen ist. Die Vernissage beginnt um 11.30 Uhr. Die Einführung übernimmt der Maler und Bildhauer Ralf Klement, der die Schau auch kuratiert hat. Zu sehen gibt es Werke von Katarina Balunova ( Slowakei), Rena Wota ( Polen), Vidhya Sagar Upadhyay, Vinay Sharma (beide Indien) und Klement selbst.

Beim Symposium „crossroads“ des internationalen Kunstvereins European Artists in Velbert im Jahr 2018 war Klement auf die Künstler aufmerksam geworden – und konnte sie für eine gemeinsame Schau gewinnen. „Es sind sehr gute Künstler, die man hier nicht häufig zu sehen bekommt“, sagt Galeristin Lindbeck erfreut darüber, den Kunstliebhabern in der Region Hannover Derartiges bieten zu können. Mit Klement, der hölzerne Porträts von Opfern der NSU zeigt, verbindet sie eine rund zwei Jahrzehnte dauernde fruchtbare Zusammenarbeit.

Indische Künstler in der Galerie Vera Lindbeck

Insbesondere die indischen Maler haben es der Galeristin angetan: Vidhya Sagar Upadhyay wurde 1948 in Banswara im nordindischen Rajasthan geboren. Er war Vorstandsmitglied der National Akademi of Fine Art – New Delhi. Das Gefühl eines Rausches vermitteln seine abstrakten Gemälde, die er mit leuchtenden Acrylfarben und auch in Mischtechnik anfertigt. Inspiriert wird er durch die Natur. Typisch sind die kreisförmigen Kompositionselemente.

Auch Vinay Sharma stammt aus Rajasthan. Bis 1990 studierte er an der Liverpool University, 1990 schloss er ein Studium der Grafik an der Fakultät für Bildende Künste der Universität Baroda ab. Er nutzt Multimedia, Collagen und Ausdrucke als Vorlagen. Diese setzt er dann in Bilder mit Öl- oder Aquarellfarben um – und schlägt damit die Verbindung zur Tradition seiner Vorfahren, zu alten Schriften, Artefakten und Volkskunst. Malen sei für ihn ein existenzieller Drang, sagt er.

Urbanes und Objektkunst

Katarina Balunova wurde 1982 in der Slowakei geboren. Sie nutzt verschiedene Medien wie Malerei, Installation, Fotografie und Video. Ihre Hauptthemen sind Stadt, Architektur und Wohnen. Dafür nutzt sie starke Farben. Die Kombination aus Schwarz und Gelb erinnert an Warnbänder, Rosa steht hingegen für das Paradiesische und die Utopie einer Stadt.

Rena Wota wurde 1948 in Polen geboren. Sie widmet sich seit 1998 der Grafik, Mischtechnik, Malerei und Performancekunst. In ihren jüngsten Arbeiten fokussiert sie sich auf geschichtete Objekte in ihrer einfachsten Form. Sie erschafft sie aus bemalten oder bedruckten Leinwänden oder Verpackungspapier. Die Muster und Formen können vom Betrachter angefasst und nachgefühlt werden.

Besucht werden kann die Ausstellung bis Montag, 20. Januar. Geöffnet ist sie dienstags bis donnerstags von 16 bis 19 Uhr, sonnabends und sonntags von 12 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon (0511) 7243242 oder (0177) 6491866.

Von Sandra Köhler