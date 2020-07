Altwarmbüchen

„Es war schon immer ein Wunsch von mir, eine Kita aufzumachen“, sagt Anne Bergmann. Dieser Traum könnte in Erfüllung gehen. Gemeinsam mit Franziska Cernak und Gretha Burchard hatte die gelernte Erzieherin bereits im vergangenen Jahr die Elterninitiative Fuchsbau gegründet. Ziel ist es, in Altwarmbüchen eine naturnahe Kita zu eröffnen und zu betreiben. Ein Gebäude haben die Initiatorinnen in der Nähe des Hotels Hennies gefunden. Und in der letzten Zeit hat sich noch einiges getan, um dem Ziel näher zu kommen. Doch andere wichtige Entscheidungen stehen vor der Eröffnung der Natur- und Familien-Kita Fuchsbau noch aus.

Kita-Kinder haben viel Platz

Lange hatte die Elterninitiative nach einem passenden Gebäude für die Kita gesucht. Umso größer war die Freude, als sie das ehemalige Wohnhaus mit einer Fläche von 290 Quadratmetern sowie einer Gartenanlage von etwa 600 Quadratmetern gefunden hatten. „Es ist ruhig gelegen, und der See, die Felder sowie das Zentrum sind in der Nähe“, sagt Cernak. Damit die Kinder aber auch viel Zeit im Garten der Kita verbringen können, sollen dort unter anderem ein Sandkasten und eine Matschanlage entstehen. Und auch im Haus selbst stehen noch Änderungen an. Anders als zuvor geplant soll nun die komplette untere Etage den Kindern zur Verfügung stehen. Neben den Gruppenräumen sollen dort auch ein Schlaf- und Ruheraum sowie zwei Küchen entstehen. „Die oberer Etage ist dann komplett für das Personal“, sagt Bergmann.

Der Garten bietet Kindern viel Platz zum Spielen. Quelle: Lisa Höfel

Elterninitiative hat schon viel für Kita getan

Das Landesjugendamt, zuständig für die Kitas, hat eine vorläufige Betriebserlaubnis erteilt. Doch bevor die Elterninitiative mit dem Umbau beginnen kann, steht nun eine weitere wichtige Entscheidung aus: die Förderung durch die Gemeinde. Sowohl in der gemeinsamen Sitzung von Sozial- und Finanzausschuss am Montag, 6. Juli, ab 19 Uhr im Rathaus als auch in der Ratssitzung drei Tage später steht der Antrag des Vereins auf Förderung auf der Tagesordnung. „Nächste Woche wird es für uns alle spannend“, sagt Cernak. Und Bergmann ergänzt: „Wir hoffen, dass alles klappt.“ Der Verein sei aber gut vorbereitet. „Die Nutzungsänderung für das Gebäude ist bereits durch“, sagt Burchard. „Alle Zustimmungen dafür liegen bereits schriftlich vor.“ Lediglich die Statik einer Feuertreppe fehle jetzt noch. „Das sind aber alles nur noch Formalien“, sagt Bergmann.

Bergmann selbst soll die Leitung der Kita übernehmen. „Ich bin schon lange Erzieherin und habe bereits Erfahrungen mit Elterninitiativen gemacht“, sagt sie. Zudem bildet sie sich im Moment an einer Fachakademie zur Fachwirtin für Sozialmanagement weiter. „Und wir haben uns viele Gedanken gemacht, um die Kita wirtschaftlich abzusichern“, sagt Cernak.

Initiatorinnen sehen großen Bedarf

Dass die insgesamt 32 Plätze – zwölf in der Krippe und 20 in der Kita, bei einer Betreuung von 7.30 bis 16 Uhr – auch wirklich benötigt werden, da sind sich die Initiatorinnen sicher. Gerade im Hinblick auf Neubaugebiete wie den zweiten Abschnitt der Wietzeaue oder den angedachten Lückenschluss zwischen Kirchhorst und Stelle. „Viele Familien könnten dann hierher ziehen. Und auch der Generationswechsel ist zu beachten“, sagt Burchard. Und Bergmann ist sich sicher: „Wir sind darauf dann gut vorbereitet.“

Und dass ihr Konzept gut ankomme, habe sich bereits gezeigt, sagen die Initiatorinnen. Die angebotenen Infotage – unter Einhaltung der zurzeit gebotenen Sicherheitsabstände – hätten bereits viele interessierte Familien in die Kita geführt. „Die Eltern sind begeistert. Viele würden ihr Kind hier gern schon anmelden“, resümiert Cernak. Auch einige Pädagoginnen hätte sich schon gemeldet. „Wir hätten jetzt schon fünf Erzieherinnen und eine Sozialassistentin in petto“, sagt Burchard. Und das, ohne dass die Elterninitiative selbst gesucht hat. „Alle sind selbst auf uns zugekommen“, betont Bergmann.

Politik kann sich Kita jederzeit anschauen

Auch einige Politiker sind schon auf die Elterninitiative zugekommen und haben sich ein Bild von der geplanten Kita gemacht. Dieses Angebot besteht für die Politiker auch weiterhin. „Wir präsentieren gern unsere Räume und beantworten alle Fragen“, sagt Cernak.

Gemeindeverwaltung sieht ab auch Risiken Die Gemeindeverwaltung lobt in ihrer Sitzungsvorlage ausdrücklich das große Engagement der Elterninitiative und hält das Vorhaben für grundsätzlich förderfähig. Zudem sieht sie einen Bedarf für zusätzliche Kita-Plätze. In der fünfseitigen Stellungnahme meldet die Verwaltung jedoch auch Bedenken an. Die finanziellen Risiken besonders im Bereich der Investitionen müssten bedacht werden. Zudem sieht sie die Gefahr einer nachbarschaftlichen Auseinandersetzung – das gesamte Grundstücksareal gehört einer Eigentümergemeinschaft. In der Konsequenz enthält die Sitzungsvorlage drei Vorschläge für die Abstimmung. Die Politiker könnten demnach beschließen, die Elterninitiative Fuchsbau gemäß ihres Antrags zu fördern oder aber ihr diese Förderung zu verweigern. Die Gemeindeverwaltung empfiehlt der Politik einen Mittelweg: Der Rat sollte grundsätzlich für eine Förderung stimmen, allerdings unter der Maßgabe, einen anderen Standort für die neue Kita zu finden. Bei der Suche nach anderen Räumen würde die Gemeinde Isernhagen dann helfen.

Von Lisa Höfel