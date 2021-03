Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen setzt im März die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den einzelnen Ortsteilen fort. Bereits seit 2007 gibt es ein umfassendes Sanierungskonzept. Seitdem werden die Leuchten fortlaufend ausgetauscht. Bereits jetzt gibt es 1489 Straßenlampen im Gemeindegebiet, die auf LED umgerüstet sind. Der größte Teil davon wurde 2012 an Gehwegen installiert. Seit 2020 kommen Leuchten der Marken Philips Mini Luma gen² zum Einsatz.

Avacon tauschen 100 Leuchtenköpfe an den Straßen aus

Rund 100 neue Leuchtenköpfe sind nun an diesen Stellen geplant: in Altwarmbüchen am Drosselweg, Fasanenweg, Finkenweg und an der Hannoverschen Straße, in N.B. an den Straßen Am Wesenbeek, Beuthener Weg, an der Burgwedeler Straße und Dürerstraße sowie in H.B. an der Branderiede, der Burgwedeler Straße, der Eisenstraße, am Försterstieg, Sieversdamm, Vor den Höfen und an der Wolframstraße. Den Austausch übernimmt die Firma Avacon. Die Abrechnung mit den Anliegern, die je nach Lage ihres Grundstücks an den Kosten beteiligt werden, erfolgt im Anschluss.

Von Carina Bahl