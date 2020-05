Isernhagen

Nach dem Mandatsverzicht seines Amtsvorgängers Fritz Küke hat Jürgen Klingler den Fraktionsvorsitz der Alternative für Deutschland (AfD) im Gemeinderat übernommen. Der Altwarmbüchener, der auch den AfD-Stadtverband Hannover-Land Ost für Isernhagen, Burgwedel, Burgdorf, Lehrte und Uetze leitet, kündigt eine neue Art von Umgang mit den anderen Fraktionen in Isernhagen an.

AfD stellt nur noch zwei Ratsmitglieder

Der Kirchhorster Küke, der kurz zuvor in seiner Firma in der Wedemark Gastgeber einer Veranstaltung mit dem umstrittenen Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke gewesen war, hatte im Februar sein Mandat im Isernhagener Rat niedergelegt. Er hatte dies mit einer zunehmenden Frustration in seiner politischen Arbeit begründet. Für den Isernhagener Rat bedeutete der Mandatsverzicht, dass das politische Gremium von 35 auf 34 Mitglieder schrumpfte, da die AfD über keinen Nachrücker verfügt. Die Fraktion umfasst nun neben Klingler nur noch Hans-Heinrich Redeke aus Isernhagen F.B.

Klingler will sachbezogener agieren

Küke hatte politische Anträge und Anfragen als Fraktionsführer unterschrieben, was Redner anderer Fraktionen häufig kritisierten. So werde er selbst nicht agieren, kündigte Klingler nun an: „Ich bin Fraktionsvorsitzender, nicht -führer.“ Aus seiner konservativen, patriotischen Grundeinstellung mache er aber keinen Hehl, so der 64-Jährige. Er wolle ein bisschen sachbezogener agieren – „hart in der Sache, aber ich will doch versuchen, einen gewissen Konsens herzustellen“, beschreibt der Unternehmer in der Internet- und Marketingbranche seinen geplanten Umgang mit den anderen Ratsfraktionen.

Bei der Kommunalwahl 2016 hatte die AfD außer für den Gemeinderat auch für drei Ortsräte kandidiert, dort aber keinen Erfolg gehabt. Klingler und Redeke haben in ihren Ortsräten als kooptierte Mitglieder seitdem nur Rede-, aber kein Stimmrecht. Für die nächste Wahl im Herbst 2021 arbeite man daran, Kandidaten für jeden der sieben Ortsräte in Isernhagen aufzustellen, kündigt Klingler nun an.

Von Frank Walter