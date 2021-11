Isernhagen

Blümchen am laufenden Band und einstimmige Wahlergebnisse: So viel Harmonie wie bei der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend gab es im Isernhagener Rat lange nicht mehr.

Der neue Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU) nutzte nach seiner Vereidigung die Chance, noch einmal die Zusammenarbeit zu beschwören. „Das Vertrauen der Bürger zu erhalten, ist nicht selbstverständlich“, mahnte er. Und weder er als Bürgermeister noch die Verwaltung noch die ehrenamtlichen Politikerinnen und Politiker könnten dem Vertrauen allein gerecht werden. Die Herausforderungen der nächsten Jahre könne man zusammen bewältigen – „wenn wir unsere Erfahrungen und Ideen zusammenbringen“.

Parteien hatten sich vorher genau abgesprochen

Auch wenn die Ansprache Mithöfers es auf den Punkt brachte: Die neue Harmonie im Rat war keine Geburt der Stunde. In den vergangenen Wochen hatten sich die Fraktionen und Gruppen mehrmals und in unterschiedlichen Konstellationen an einen Tisch gesetzt, um eine gemeinsame Strategie für die Besetzung der wichtigsten Posten im Rat zu entwickeln. Eine Ratssitzung wie vor fünf Jahren, die mit Kampfabstimmungen, persönlichen Enttäuschungen und jeder Menge bösem Blut geendet hatte, wollte niemand mehr wiederholen. Und das gelang.

Christian Possienke (FDP) bleibt Ratsvorsitzender in Isernhagen. Cord Burchard (FDP, rechts) gratuliert mit einem Blumenstrauß. Quelle: Carina Bahl

Christian Possienke bleibt Ratsvorsitzender

Sämtliche Wahlen erfolgten ohne Gegenkandidat und Gegenstimme. Ratsvorsitzender bleibt Christian Possienke (FDP). Der Bürgermeister wird also künftig im Rat stets neben seinem ehemaligen Kontrahenten sitzen – schließlich hatte sich auch Possienke um den Posten des Rathauschefs beworben.

Auch der stellvertretende Ratsvorsitzende kommt aus der Riege der einstigen Bürgermeisterkandidaten: Das Plenum entschied sich für Matthias Kenzler (parteilos). Die stellvertretenden Bürgermeisterposten gingen an Marc Wiezoreck (CDU) und Leyla Hatami (SPD). „Wir beantragen jedoch, künftig drei Stellvertreterposten zu haben“, sagte Heinrich Bätke (CDU). Auch das fand Zustimmung – sobald die Hauptsatzung geändert ist, soll der dritte Posten vergeben werden.

Isernhagens neue Bürgermeister und Bürgermeisterin: Der hauptamtliche Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU, rechts) bekommt ehrenamtliche Unterstützung von Marc Wiezoreck (CDU) und Leyla Hatami (SPD). Quelle: Carina Bahl

Die CDU-Gruppe sicherte sich den Vorsitz im Ausschuss für Wirtschaft, Digitales und Finanzen, im Ausschuss für Planung, Bauen und Liegenschaften sowie im Ausschuss für Familie und Soziales. Die SPD-Gruppe wiederum erhielt den Vorsitz im Ausschuss für Schule, Bildung und Sport sowie im neuen Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz, öffentliche Sicherheit und Integration. Die Grüne-Gruppe wiederum wird den Ausschuss für Umweltschutz, Klima und Mobilität leiten. Allein die FDP erhält keinen Ausschussvorsitz mehr.

„Streichen Sie sich diesen Tag rot im Kalender an“

„Wir kommen ohne externe Unterstützung aus“, hatte Cord Burchard (FDP) zu Beginn klargemacht. Denn die Liberalen sind die einzigen, die keine Gruppe gebildet haben – im Gegensatz zur CDU mit Matthias Kenzler, der SPD mit Heiko Weichert (Bürgerstimme) und den Grünen mit Oliver Schlue (Die Partei). Doch die Harmonie sollte auch an diesem Punkt halten: Die CDU benannte für ihre Ausschüsse FDP-Mitglieder als stellvertretende Vorsitzende.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kaum 90 Minuten nach der Begrüßung waren auch die diversen Beiräte und Arbeitsgruppen einhellig mit Vertretern besetzt. Dass die CDU sogar Herbert Löffler (SPD) als Vertreter für die KSG vorschlug, sorgte für ein weiteres Schmankerl des Abends. „Streichen Sie sich diesen Tag rot im Kalender an“, scherzte der Ratsvorsitzende Possienke. „Das muss ich zu Hause erst mal erklären“, konterte Löffler.

Löffler zum neuen Rat: „Es war fast Liebe auf den ersten Blick“

Und nur für einen kurzen Moment gab es dann zum Schluss doch die Befürchtung, dass es noch strittig werden könnte. Beim Punkt Mitteilungen meldete sich Löffler zu Wort. Die Erfahrung lehrte: Meist nutzte der Kirchhorster diesen Punkt, um Kritik loszuwerden. Doch weit gefehlt. „Mir hat diese Sitzung heute gut gefallen, es war fast Liebe auf den ersten Blick“, lobte Löffler. So gut habe man sich das letzte Mal vor zehn Jahren verstanden, vor fünf Jahren lief es dann schlecht. „Wir sollten diesen Zyklus nicht beibehalten.“ Gedankenpause. „Und da schließe ich mich mit ein.“

Von Carina Bahl