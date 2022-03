Isernhagen K.B

Die Isernhagenerin Katharina Mehring hat zusammen mit einer Freundin eine ukrainische Familie von der polnischen Grenze nach Isernhagen gebracht. Diese Erfahrung zeigte der jungen Frau: Geflüchtete brauchen auch beim Ankommen Unterstützung. Deshalb hat sie mit dem Helfernetzwerk und der St.-Marien-Gemeinde einen Treffpunkt für Ukrainerinnen und Ukrainer initiiert.

Angefangen hat Mehrings Geschichte aber mit einem Aufruf bei Facebook, berichtet sie in ihrer aufgeräumten Wohnung in K.B. rund zehn Tage nach ihrer Fahrt an die Grenze. Janine Fechner, eine befreundete Tierärztin kündigte an, mit Spenden nach Polen zu fahren. „Da schließen wir uns an!“, entschied Mehring und holte noch ihre beste Freundin Christin Benz mit ins Boot. Über ihre Motivation sagt sie: „Ich habe ja nicht viel Geld als Studentin, aber Zeit.“

Unterstützung von Freundinnen: Katrin Lücker (von links), Victoria Riemenschneider, Greta Röthemeyer, Katharina Mehring und Ute Ziezolt packen den Pferdeanhänger und das Auto voll mit Spenden für ukrainische Flüchtlinge. Quelle: privat

Auch ihre Eltern standen voll hinter ihr: „Sie übernahmen die Spritkosten.“ Die jungen Frauen sammelten Spenden im Reit- und Fahrverein Isernhagen. Mehring selbst ist Reiterin und Mitglied des Vereins. Tagelang füllten sie Auto und Pferdeanhänger mit Lebensmitteln, Decken, Hygieneartikeln und Tierfutter. Abgestimmt hatten sie die Aktion mit einer Stiftung in Polen, da von Hilfsorganisationen nicht empfohlen wird, auf eigene Faust an die Grenze zu fahren.

Nach 23 Stunden Fahrt in einer anderen Welt

Nach 23 Stunden Fahrt landeten die Frauen in einer anderen Welt. Wenn Mehring von ihren Erlebnissen am Grenzübergang Medyka berichtet, wird die sonst so ruhig wirkende junge Frau energisch. „Die Grenze ist von 20 Uhr bis um 7 Uhr geschlossen. Die Menschen stehen nachts davor und müssen in der Kälte auf die Öffnung warten. Kann man das fassen?“ Die Fahrzeuge mit Tiertransporten aus der Ukraine hingegen führen zügig an den Wartenden vorbei. „Tierschutz in allen Ehren, aber zuerst muss man doch den Menschen helfen!“

Eine weite Reise aus Isernhagen: Die beiden Autos der vier Helferinnen an einer Tankstelle. Quelle: privat

Nachdem die Frauen die Futterspenden einem Tierasyl übergeben hatten, brachten sie die Lebensmittel und die Hygieneartikel zu einem Auffanglager. Dort boten sie an, Geflüchtete mit nach Deutschland zu nehmen. „Von allein kommen die Menschen dort ja nicht weg“, sagt Mehring. Es meldete sich eine vierköpfige Familie aus Odessa.

Das Helfernetzwerk Isernhagen organisierte quasi über Nacht eine Unterkunft, erzählt Mehring. Doch auch sie selbst führte viele Gespräche mit den Behörden, meldete die Familie offiziell an und unterstützte sie bei der Suche nach einer Schule. Schnell merkte sie: „Geflüchtete benötigen dauerhaft Unterstützung, und zwar auf vielen Ebenen.“

„Blau-gelbes Wohnzimmer“ in der St.-Marien-Gemeinde

Deswegen regte sie gemeinsam mit Peter Schiermann vom Helfernetzwerk an, regelmäßige Treffen ukrainischer Flüchtlinge anzubieten. Bei Pastor Karsten Henkmann liefen sie damit offene Türen ein. Unter dem Titel „Blau-gelbes Wohnzimmer“ sollen bald zweimal wöchentlich Gesprächsrunden in der St.-Marien-Gemeinde stattfinden.

„Hier können sich die Menschen aus der Ukraine untereinander vernetzen und Tipps für das Leben in Deutschland erhalten“, sagt Henkmann. Auch Deutschkurse wären vorstellbar. Zusätzlich sucht die Gemeinde nach Ehrenamtlichen, die die Treffen begleiten können.

Mehring selbst will weiter helfen. Erst einmal aber in Isernhagen, zum Beispiel der Familie aus Odessa beim Ankommen. „Man kann sie nicht nur herholen und dann allein ihrem Schicksal überlassen.“